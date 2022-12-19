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Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото)
Гол Мессі вивів Аргентину вперед у додатковий час
фото із соцмереж

Запасні футболісти були присутні на полі, коли м'яч залітав у ворота французів

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вразив ворота національної команди Франції у додатковий час фіналу Чемпіонату світу 2022 року в Катарі, коли на полі перебували 13 аргентинських футболістів. Про це повідомляє «Чемпіонат».

Момент стався на 108 хвилині матчу. Коли Мессі бив у ворота ворота французької збірної, на поле вибігли двоє запасних гравців аргентинської команди. Запасні футболісти були присутні на полі, коли м'яч залітав у ворота французів. Цей гол вивів Аргентину вперед у додатковий час, ставши другим забитим м'ячем Мессі у фіналі.

Навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал (фото) фото 1

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Францію з пенальті. Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. Додаткові команди також обмінялися забитими м'ячами, перейшовши до серії пенальті за рахунку 3:3.

Нагадаємо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

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