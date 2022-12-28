Мессі міг би стати президентом Аргентини – соцопитування

Проти кандидатури Ліонеля Мессі висловилися 37,8%

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі міг стати президентом своєї країни, інформує Giacobbe & Asociados S.A. Про це повідомляє msn.com.

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Видання провело соціологічне опитування серед населення Аргентини, щоб дізнатися, чи готові люди проголосувати за Мессі, якщо би гравець балотувався на пост президента Аргентини.

Примітно, що 43,7% респондентів дали позитивну відповідь. 17,5% обрали варіант «можливо», а проти кандидатури Мессі висловилися 37,8%.

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Нагадаємо, збірна Аргентини виграла Чемпіонат світу-2022, а Мессі був визнаний найкращим футболістом турніру.

Цікаво, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Відзначимо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

До слова, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

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Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.