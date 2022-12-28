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Мессі міг би стати президентом Аргентини – соцопитування

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мессі міг би стати президентом Аргентини – соцопитування
Мессі був визнаний найкращим футболістом мундіалю
фото з відкритих джерел

Проти кандидатури Ліонеля Мессі висловилися 37,8%

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі міг стати президентом своєї країни, інформує Giacobbe & Asociados S.A. Про це повідомляє msn.com.

Видання провело соціологічне опитування серед населення Аргентини, щоб дізнатися, чи готові люди проголосувати за Мессі, якщо би гравець балотувався на пост президента Аргентини.

Примітно, що 43,7% респондентів дали позитивну відповідь. 17,5% обрали варіант «можливо», а проти кандидатури Мессі висловилися 37,8%.

Нагадаємо, збірна Аргентини виграла Чемпіонат світу-2022, а Мессі був визнаний найкращим футболістом турніру.

Цікаво, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Відзначимо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

До слова, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ президент соцопитування Аргентина

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