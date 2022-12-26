Оприлюднено історію знімка Мессі, який побив рекорд в Instagram (фото)

Ліонель Мессі перед самим знімком опинився на плечах колишнього одноклубника Серхіо Агуеро

Британський фотограф Шон Боттерілл, який зробив знамените фото аргентинського нападника Ліонеля Мессі з Кубком світу в руках, розповів про історію створення цього знімка. Після церемонії форвард опублікував фото на своїй сторінці в Instagram і побив рекорд соціальної мережі за кількістю «лайків». Про це повідомляє Bild.

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«Мессі довго сидів зі своєю родиною після церемонії. Зрештою він підвівся і підійшов до фанатів, які скандували його ім'я. Тож я чекав біля воріт перед рекламним щитом із аргентинськими вболівальниками. А потім все сталося дуже швидко. Мессі пірнув під ворота і раптом опинився переді мною, на плечах колишнього одноклубника Серхіо Агуеро. Це було сюрреалістично.

Рекорд у 72 мільйони «лайків» просто божевілля. Це більше, ніж населення Великої Британії. Його обрізка для соцмережі продумана, тому що зображення має ще більше значення, коли видно лише його та трофей. Але мені більше подобається оригінал з ширшим кутом, тому що в ньому більше атмосфери, з хаосом навколо нього, особами, які дивляться на нього з благоговінням, і людьми, які знімають його на телефони», – сказав Боттерілла.

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Раніше повідомлялось, що зображення Мессі з'явиться на аргентинській куп'юрі.

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3. Ліонель Мессі відзначився дублем і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

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Цікаво, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Відзначимо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

До слова, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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