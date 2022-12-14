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Мундіаль у Катарі: зірковий Мессі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мундіаль у Катарі: зірковий Мессі зробив важливу заяву щодо своєї кар'єри
Для Мессі турнір у Катарі став п’ятим у кар’єрі
фото із соцмереж

Для Ліонеля Мессі поточний мундіаль стане останнім у кар'єрі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу. Про це повідомляє Ole.

«Я дуже щасливий, що зміг досягти цього. Я завершу свої виступи на чемпіонатах світу, зігравши свій останній матч у фіналі», – сказав Мессі

Нагадаємо, суперником збірної Аргентини з фіналу Чемпіонату світу-2022 у Катарі стане переможець матчу Марокко – Франція, який відбудеться сьогодні, 14 грудня (21:00 за київським часом). Мессі, якщо візьме участь у фіналі, вийде на перше місце серед усіх гравців за кількістю матчів на Чемпіонатах світу. Зараз він ділить перший рядок із німцем Лотаром Маттеусом (по 25 матчів). Для Мессі турнір у Катарі став п’ятим у кар’єрі.

Фінал чемпіонату світу відбудеться 18 грудня (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

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Теги: Ліонель Мессі ЧС-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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