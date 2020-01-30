«Барселона» домовилася про трансфер молодого португальця, якого називають «новим Роналду»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поточному сезоні Трінкау взяв участь в 22 матчах на клубному рівні. На рахунку форварда 3 забиті м'ячі і 6 результативних передач

«Барселона» отримала пріоритетне право викупу контракту форварда «Браги» Франсишку Трінкау, повідомляє Sport.es.

Згідно з інформацією джерела, відповідна угода між клубами було досягнуто в ході переговорів щодо вінгера синьо-гранатових Абеля Руїса, який найближчим часом повинен перейти в португальську команду.

Зацікавленість в підписанні також виявляв «Ювентус», проте італійський клуб не зміг узгодити з «Брагою» умови переходу 20-річного нападника.

У поточному сезоні Трінкау взяв участь в 22 матчах на клубному рівні. На рахунку форварда 3 забиті м'ячі і 6 результативних передач.

Зокрема, в поточному сезоні чемпіонату Португалії Трінкау провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Контракт гравця з «Брагою» розрахований до літа 2023 року. На батьківщині нападника порівнюють зі співвітчизником Кріштіану Роналду.