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    «Барселона» домовилася про трансфер молодого португальця, якого називають «новим Роналду»

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    «Барселона» домовилася про трансфер молодого португальця, якого називають «новим Роналду»

    У поточному сезоні Трінкау взяв участь в 22 матчах на клубному рівні. На рахунку форварда 3 забиті м'ячі і 6 результативних передач

    «Барселона» отримала пріоритетне право викупу контракту форварда «Браги» Франсишку Трінкау, повідомляє Sport.es.

    Згідно з інформацією джерела, відповідна угода між клубами було досягнуто в ході переговорів щодо вінгера синьо-гранатових Абеля Руїса, який найближчим часом повинен перейти в португальську команду.

    Зацікавленість в підписанні також виявляв «Ювентус», проте італійський клуб не зміг узгодити з «Брагою» умови переходу 20-річного нападника.

    У поточному сезоні Трінкау взяв участь в 22 матчах на клубному рівні. На рахунку форварда 3 забиті м'ячі і 6 результативних передач.

    Зокрема, в поточному сезоні чемпіонату Португалії Трінкау провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

    Контракт гравця з «Брагою» розрахований до літа 2023 року. На батьківщині нападника порівнюють зі співвітчизником Кріштіану Роналду.

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