Голова обертом: телеграм-канал «Динамо» опублікував зарплати працівників Української асоціації футболу



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Андрій Павелко і Вадим Костюченко вивели ФФУ/УАФ на новий рівень Динамо від Шурика

Місячна зарплатна відомість працівників апарату управління українським футболом згідно штатного розкладу, складає 4 мільйони 20 тисяч гривень

Телеґрам-канал «Динамо Киев Inside» поділився цікавою інформацією про заробітки членів Української асоціації футболу.

Це – відомості про нарахування захмарних заробітних плат, які керівництво ФФУ/УАФ вирішило нараховувати собі та працівникам апарату, інтенсивність роботи та досягнення видатних успіхів в розвитку вітчизняного футболу. Ці дані взяті з відкритих офіційних джерел з посиланням на відомості ДФС України.

До прикладу, особа обвинувачена судом у підробленні дипломів про освіту, перший віце-президент ФФУ/УАФ Вадим Костюченко згідно даних ДФС за лютий 2019 року отримав заробітної плати у сумі 411 тисяч 369 грн., в березні 2019 року – 411 тисяч 432 грн.

Перший віце-президент ФФУ/УАФ Олег Протасов, згідно цих же документів, у лютому 2019 року отримав 315 тисяч 569 грн., в березні ця сума склала вже 391 тисячу 727 грн.

Генеральний секретар Юрій Запісоцький отримав в лютому 2019 року 327 тисяч 208 грн., в березні – 350 тисяч 533 грн.

Віце-президент ФФУ/УАФ Тарас Герула у лютому 2019 року отримав 70 тисяч 138 грн. заробітної плати, в березні – 70 тисяч 264 грн.

Заступник керівника патронатної служби Юрій Титаренко за ті ж місяці заробив відповідно 223 тисячі 836 грн.

Відповідно до штатного розкладу ФФУ/УАФ радники президента Павелка – громадяни Латипов та Краснокутська – мають посадовий оклад у розмірах відповідно 49 тисяч 590 грн. та 55 тисяч 900 грн.

Працівники канцелярії ФФУ/УАФ Вероніка Вовчук та Вікторія Вовчук мають посадовий оклад у розмірі 39 000 грн ( до прикладу – головні тренери національної жіночої збірної Зінченко та жіночої збірної U-16 Паламарчук отримують лише 16 000 грн).

Керівник Департаменту фінансів Євгенія Сагайдак – 55 900 грн. щомісячно, головний бухгалтер Вікторія Пентелусь – 54 900 грн.

Керівник юридичного Департаменту Ігор Грищенко отримує щомісячно 55 900 грн.

Загалом місячна зарплатна відомість працівників апарату управління українським футболом згідно штатного розкладу, складає 4 мільйони 20 тисяч гривень. І ця цифра не включає в себе засекречені у штатному розкладі заробітні плати самого Павелка, керівника і заступника його апарату, іноземців Лучі та Баранки, тренерських штабів національних збірних України та керівника Комітету збірних команд Мирона Маркевича.