«Барселона» назвала ім’я нового наставника клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший тренерський досвід Кумана відбувся у «Барселоні» Світлина - сайт Барселони

Куман розірвав контракт із збірною Нідерландів

ФК «Барселона» і Рональд Куман досягли домовленості та заключили угоду про співпрацю.

Нідерландський фахівець із 20-річним досвідом роботи тренера посідатиме посаду наставника клубу до 30 червня 2022 року. Попереднім наставником команди був Кіке Сетьєн.

Раніше Куман тренував збірну Нідерландів, але розірвав контракт заради роботи в каталонському клубі.

«Для мене було честю бути тренером збірної Нідерландів. Останні два з половиною роки я робив все, що міг, щоб домогтися успіху з Нідерландами. Я з гордістю озираюся назад на те, чого ми разом досягли за той період. У збірної Нідерландів велике майбутнє, я в цьому впевнений. Всі знають, що «Барселона» - клуб моєї мрії. Для мене це особливе відчуття, коли я можу стати їх тренером», - наголосив Куман.

Зазначимо, що Куман починав свою тренерську кар'єру саме в ФК «Барселона» в якості першого помічника тренера команди, а потім в якості тренера «Барселони Б» в сезоні 1998-99.

У наступному сезоні він перебрався в «Вітесс», де залишався до 2001 року, коли перейшов в амстердамський «Аякс» з яким виграв два чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Нідерландів. У 2005 році він перебрався до Португалії в «Бенфіку», де виграв Суперкубок Португалії. Колишній гравець «Барселони» повернувся в Нідерланди в 2006 році, коли він обійняв посаду в «ПСВ», знову вигравши титул внутрішнього чемпіонату в 2007 році.

Після успіху в «ПСВ» коуч повернувся в Іспанію у «Валенсію», вигравши Кубок Іспанії. За цим відбулося повернення в свою рідну країну ще раз, де він виграв Суперкубок 2009 з «АЗ», перш ніж розпочав тренувати «Феєнорд» в період з 2011 по 2014 рік. Далі Куман мав досвід роботи із англійськими «Саутгемптоном» та «Евертоном». У 2018 році він зайняв пост тренера збірної Нідерландів.

Джерело: ФК Барселона