«Барселона» повідомила про зараження футболіста коронавірусом



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ФК «Барселона» оснований в листопаді 1899 році Світлина - сайт Барселони

У гравця немає симптомів, він здоровий і перебуває на карантині у себе вдома.

Один із футболістів «Барселони» здав позитивний тест на коронавірус перед поєдинком 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після проведення ПЛР-тестів, проведених вчора в групі з дев'яти гравців, які повинні почати підготовку до нового сезону (футболісти, які повернулися з оренди), один з них дав позитивний результат на COVID-19. Ім’я футболіста не розголошується.

Клуб повідомив про це у відповідні спортивні органи і органи охорони здоров'я. Всі люди, які контактували з гравцем, були знайдені для проведення відповідних ПЛР-тестів.

Крім того сказано, що гравець не контактував ні з одним із партнерів по команді, які повинні поїхати в Лісабон в цей четвер для участі в Фіналі восьми Ліги чемпіонів.

14 серпня «Барселона» змагатиметься із «Баварією» в рамках Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що «Барселона» відстала на п’ять очок від «Реалу» в сезоні іспанської Ла Ліги сезону 2019-20 років.

Джерело: ФК Барселона