Кращий бомбардир збірної Нідерландів вважає «Шахтар» одним з фаворитів Ліги Європи



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Ван Персі - один із провідних футбоілстів в історії збірної Нідерландів Світлина - «as.com»

Екс-форвард Робін Ван Персі назвав трьох фаворитів на перемогу в Лізі Європи

Екс-нападник збірної Нідерландів Робін Ван Персі високо оцінив шанси донецького «Шахтаря» на перемогу в фіналі восьми Ліги Європи.

«Інтер» серед фаворитів Ліги Європи. Ромелу Лукаку демонструє дуже хорошу результативність і вже забив 20 м’ячів. Також я б назвав фаворитами «Манчестер Юнайтед» та «Шахтар» Донецьк – з цими командами завжди важко грати», - зауважив Ван Персі.

Ван Персі двічі вигравав «Золоту бутсу Англійської Прем’єр-ліги», встигши відіграти за «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал». Вигравав Кубок, Суперкубок Англії та АПЛ. У складі «Феєнорда» ставав володарем Кубку УЄФА, Кубку та Суперкубку Нідерландів. Професійну кар’єру Ван Персі завершив у 2017 році у стані «Феєнорда» з яким починав футбольні виступи.

За національну команду Нідерландів він провів 101 поєдинок і забив 50 голів – кращий показник серед бомбардирів в історії збірної.

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Джерело: tuttomercatoweb