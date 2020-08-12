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    Кращий бомбардир збірної Нідерландів вважає «Шахтар» одним з фаворитів Ліги Європи

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    Ван Персі - один із провідних футбоілстів в історії збірної Нідерландів - Кращий бомбардир збірної Нідерландів вважає «Шахтар» одним з фаворитів Ліги Європи
    Ван Персі - один із провідних футбоілстів в історії збірної Нідерландів
    Світлина - «as.com»

    Екс-форвард Робін Ван Персі назвав трьох фаворитів на перемогу в Лізі Європи

    Екс-нападник збірної Нідерландів Робін Ван Персі високо оцінив шанси донецького «Шахтаря» на перемогу в фіналі восьми Ліги Європи.

    «Інтер» серед фаворитів Ліги Європи. Ромелу Лукаку демонструє дуже хорошу результативність і вже забив 20 м’ячів. Також я б назвав фаворитами «Манчестер Юнайтед» та «Шахтар» Донецьк –  з цими командами завжди важко грати», - зауважив Ван Персі.

    Ван Персі двічі вигравав «Золоту бутсу Англійської Прем’єр-ліги», встигши відіграти за «Манчестер Юнайтед» та «Арсенал». Вигравав Кубок, Суперкубок Англії та АПЛ. У складі «Феєнорда» ставав володарем Кубку УЄФА, Кубку та Суперкубку Нідерландів. Професійну кар’єру Ван Персі завершив у 2017 році у стані «Феєнорда» з яким починав футбольні виступи.
    За національну команду Нідерландів він провів 101 поєдинок і забив 50 голів – кращий показник серед бомбардирів в історії збірної.

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    Джерело: tuttomercatoweb

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