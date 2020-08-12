Визначився заключний півфіналіст Ліги Європи



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«Севілья» п'ять разів вигравала трофей Ліги Європи Twitter «УЄФА»

Іспанська Севілья та англійський Вулверхемптон зустрілися на «MSV Арені» у Дуйсбургу

У Дуйсбургу підбіг до завершенням поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в якому англійський Вулверхемптон зазнав поразки від іспанської Севільї.

На 13 хвилині протистояння мексиканець Рауль Хіменес змарнував чудовий шанс вивести колектив з Англії вперед. Після грубого підкату у власній карній зоні Дієго Карлос отримав жовту картку, а рефері поставив 11-метровий удар. Проте голкіпер Боно парирував м’яч, який летів по центру воріт.

Доля поєдинку визначилася наприкінці (88 хвилина). Навіс зі штрафного Евера Банеги завершився точним ударом головою Луїса Окампоса.

«Вулверхемптон» - «Севілья» 0:1

Гол: Окампос, 88.

Примітно, що андалузці значно переважали «Вулверхемптон» за статистичними показниками:

Володіння м’ячем – 73:27

Удари – 16:6

Кутові – 14:0.

Точні передачі – 624:190.

За право зіграти у фіналі «Севілья» посперечається із англійським «Манчестер Юнайтед».

Зауважимо, що раніше до півфінальної стадії також потрапили «Інтер» та «Шахтар».