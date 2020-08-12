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    Визначився заключний півфіналіст Ліги Європи

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    &laquo;Севілья&raquo; п'ять разів вигравала трофей Ліги Європи - Визначився заключний півфіналіст Ліги Європи
    «Севілья» п'ять разів вигравала трофей Ліги Європи
    Twitter «УЄФА»

    Іспанська Севілья та англійський Вулверхемптон зустрілися на «MSV Арені» у Дуйсбургу

    У Дуйсбургу підбіг до завершенням поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в якому англійський Вулверхемптон зазнав поразки від іспанської Севільї.

    На 13 хвилині протистояння мексиканець Рауль Хіменес змарнував чудовий шанс вивести колектив з Англії вперед. Після грубого підкату у власній карній зоні Дієго Карлос отримав жовту картку, а рефері поставив 11-метровий удар. Проте голкіпер Боно парирував м’яч, який летів по центру воріт.

    Доля поєдинку визначилася наприкінці (88 хвилина). Навіс зі штрафного Евера Банеги завершився точним ударом головою Луїса Окампоса.

    «Вулверхемптон» - «Севілья» 0:1

    Гол: Окампос, 88.

    Примітно, що андалузці значно переважали «Вулверхемптон» за статистичними показниками:

    Володіння м’ячем – 73:27

    Удари – 16:6

    Кутові – 14:0.

    Точні передачі – 624:190.

    За право зіграти у фіналі «Севілья» посперечається із англійським «Манчестер Юнайтед».

    Зауважимо, що раніше до півфінальної стадії також потрапили «Інтер» та «Шахтар».

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