Визначився заключний півфіналіст Ліги Європи
Іспанська Севілья та англійський Вулверхемптон зустрілися на «MSV Арені» у Дуйсбургу
У Дуйсбургу підбіг до завершенням поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в якому англійський Вулверхемптон зазнав поразки від іспанської Севільї.
На 13 хвилині протистояння мексиканець Рауль Хіменес змарнував чудовий шанс вивести колектив з Англії вперед. Після грубого підкату у власній карній зоні Дієго Карлос отримав жовту картку, а рефері поставив 11-метровий удар. Проте голкіпер Боно парирував м’яч, який летів по центру воріт.
Доля поєдинку визначилася наприкінці (88 хвилина). Навіс зі штрафного Евера Банеги завершився точним ударом головою Луїса Окампоса.
«Вулверхемптон» - «Севілья» 0:1
Гол: Окампос, 88.
Примітно, що андалузці значно переважали «Вулверхемптон» за статистичними показниками:
Володіння м’ячем – 73:27
Удари – 16:6
Кутові – 14:0.
Точні передачі – 624:190.
"Севилья"— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 11, 2020
#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/mEt7Cfh0BQ
За право зіграти у фіналі «Севілья» посперечається із англійським «Манчестер Юнайтед».
Зауважимо, що раніше до півфінальної стадії також потрапили «Інтер» та «Шахтар».