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    Чотири футболісти «Шахтаря» увійшли до символічної збірної тижня Ліги Європи

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    Залишились чотири претенденти на перемогу в Лізі Європи - Чотири футболісти «Шахтаря» увійшли до символічної збірної тижня Ліги Європи
    Залишились чотири претенденти на перемогу в Лізі Європи
    Twitter УЄФА

    Футболісти «Шахтаря» склали тотальну більшість у символічній збірній тижня Ліги Європи

    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив 11 кращих гравців за підсумками чвертьфінальних матчів Ліги Європи.

    Серед одинадцяти найкращих місце знайшлося чотирьом гравцям "помаранчево-чорних" серед яких троє бразильців. Трьох гравців у символічний склад делегував «Манчестер Юнайтед», двох – «Інтер».

    Команда тижня за версією УЄФА:

    • Воротар: Карл-Юхан Йонссон («Копенгаген»)
    • Захисники: Аарон Ван-Біссака і Гаррі Магваєр (обидва – «Манчестер Юнайтед»), Дієго Годін («Інтер») і Додо («Шахтар»).
    • Півзахисники: Тайсон і Марлос (обидва – «Шахтар»), а також Евер Банега («Севілья»).
    • Нападники: Жуніор Мораес («Шахтар»), Ентоні Марсіаль («Манчестер Юнайтед») і Ромелу Лукаку («Інтер»).

    Зауважимо, що на звання гравця тижня Ліги Європи претендує й представник «Шахтаря» - Тайсон.

    Додамо також, у протистоянні з «Базелем» (4:1) Марлос віддав дві результативні передачі, а Тайсон, Додо і Мораес забили по одному м’ячу.

    Читайте також: кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів названо представника «Баварії».

    Джерело: УЄФА

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи Жуніор Мораєш Марлос Тайсон Додо
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