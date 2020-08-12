Чотири футболісти «Шахтаря» увійшли до символічної збірної тижня Ліги Європи
Футболісти «Шахтаря» склали тотальну більшість у символічній збірній тижня Ліги Європи
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив 11 кращих гравців за підсумками чвертьфінальних матчів Ліги Європи.
Серед одинадцяти найкращих місце знайшлося чотирьом гравцям "помаранчево-чорних" серед яких троє бразильців. Трьох гравців у символічний склад делегував «Манчестер Юнайтед», двох – «Інтер».
Команда тижня за версією УЄФА:
- Воротар: Карл-Юхан Йонссон («Копенгаген»)
- Захисники: Аарон Ван-Біссака і Гаррі Магваєр (обидва – «Манчестер Юнайтед»), Дієго Годін («Інтер») і Додо («Шахтар»).
- Півзахисники: Тайсон і Марлос (обидва – «Шахтар»), а також Евер Банега («Севілья»).
- Нападники: Жуніор Мораес («Шахтар»), Ентоні Марсіаль («Манчестер Юнайтед») і Ромелу Лукаку («Інтер»).
Команда недели #ЛигаЕвропы!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020
От @FCShakhtar - сразу четыре игрока: @jrmoraes10, @taisonfreda7, Марлос и Додо! pic.twitter.com/vAx61SCfi3
Зауважимо, що на звання гравця тижня Ліги Європи претендує й представник «Шахтаря» - Тайсон.
Додамо також, у протистоянні з «Базелем» (4:1) Марлос віддав дві результативні передачі, а Тайсон, Додо і Мораес забили по одному м’ячу.
Джерело: УЄФА