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    «Барселона» розпрощається з вісьмома гравцями. Мессі серед них немає

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    Філіп Коутіньо і Антуан Грізманн можуть залишити істанський клуд - «Барселона» розпрощається з вісьмома гравцями. Мессі серед них немає
    Філіп Коутіньо і Антуан Грізманн можуть залишити істанський клуд
    Фото з відкритих джерел

    Іспанський клуб визначився з футболістами, які мають шукати нові команди

    Керівництво «Барселони» окреслило коло футболістів, які влітку, якщо знайдеться грошовитий покупець, залишать команду. Примітно, що серед них немає Ліонеля Мессі. У капітана завершується термін дії контракту і він, як повідомлялося, має бажання змінити команду. Проте новий президент клубу Жоан Лапорта пообіцяв вмовити гравця залишитися.

    Як повідомляє El Chiringuito, до списку потрапили вісім гравців: воротар Нето, захисники Хуан Фірпо, Самуель Юмтіті, півзахисники Миралем П'янич, Рікард Пуч, Карлес Ален, Філіппе Коутиньо і нападник Антуан Грізманн. Примітно, що за двох останніх «Барселона заплатила «Ліверпулю» та «Атлетіко», відповідно 145 та 130 мільйонів євро.

    Грізманн став автором голу у ворота збірної України у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

    У нинішньому сезоні Прімери «Барселона» після 28 матчів набрала 62 очки і займає друге місце, відстаючи від мадридського «Атлетіко» на чотири очки.

    Раніше стало відомо, що головний тренер «Барселони» Рональд Куман продовжить працювати в каталонському клубі в наступному сезоні.

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    Теги: Ліонель Мессі ФК Барселона Антуан Ґрізманн Філіппе Коутіньо
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