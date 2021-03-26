«Барселона» розпрощається з вісьмома гравцями. Мессі серед них немає

Іспанський клуб визначився з футболістами, які мають шукати нові команди

Керівництво «Барселони» окреслило коло футболістів, які влітку, якщо знайдеться грошовитий покупець, залишать команду. Примітно, що серед них немає Ліонеля Мессі. У капітана завершується термін дії контракту і він, як повідомлялося, має бажання змінити команду. Проте новий президент клубу Жоан Лапорта пообіцяв вмовити гравця залишитися.

Як повідомляє El Chiringuito, до списку потрапили вісім гравців: воротар Нето, захисники Хуан Фірпо, Самуель Юмтіті, півзахисники Миралем П'янич, Рікард Пуч, Карлес Ален, Філіппе Коутиньо і нападник Антуан Грізманн. Примітно, що за двох останніх «Барселона заплатила «Ліверпулю» та «Атлетіко», відповідно 145 та 130 мільйонів євро.

Грізманн став автором голу у ворота збірної України у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

У нинішньому сезоні Прімери «Барселона» після 28 матчів набрала 62 очки і займає друге місце, відстаючи від мадридського «Атлетіко» на чотири очки.

Раніше стало відомо, що головний тренер «Барселони» Рональд Куман продовжить працювати в каталонському клубі в наступному сезоні.