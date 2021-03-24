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    УЄФА має намір відмовитися від системи фінансового fair play

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    УЄФА модернізує фінансовий&nbsp;fair play - УЄФА має намір відмовитися від системи фінансового fair play
    УЄФА модернізує фінансовий fair play
    фото з відкритих джерел

    Футбольні клуби отримають більше свободи для проведення трансферів

    Європейський союз футбольних асоціацій намір відмовитися від системи фінансового fair play. Про це довідався відомий італійський журналіст Танкреді Палмьєрі. У Twitter вин написав, що найближчим часом буде анонсована нова система фінансового контролю, яка надасть клубам більше свободи для проведення трансферів.

    Фінансовий fair play був введений з сезону-2011/12. По ньому клуби не повинні витрачати коштів більше, ніж вони заробляють. За його порушення низка клубів були обмежені в залученні нових футболістів і отримували штрафи. Найбільше заплатив міланський «Інтер», якого змусили заплатити 20 мільйонів євро. Також за порушення були покарані італійська «Рома», французький «Монако», португальські «Порту» і «Спортінг», турецький «Бешикташ», паризький «Парі Сен-Жермен» та інші.

    У лютому 2020 року на два роки від єврокубків був відсторонений «Манчестер Сіті», проте клубу вдалося в липні оскаржити дискваліфікацію в CAS.

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      Теги: УЄФА Інтер ФК Рома
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