УЄФА має намір відмовитися від системи фінансового fair play

Футбольні клуби отримають більше свободи для проведення трансферів

Європейський союз футбольних асоціацій намір відмовитися від системи фінансового fair play. Про це довідався відомий італійський журналіст Танкреді Палмьєрі. У Twitter вин написав, що найближчим часом буде анонсована нова система фінансового контролю, яка надасть клубам більше свободи для проведення трансферів.

Фінансовий fair play був введений з сезону-2011/12. По ньому клуби не повинні витрачати коштів більше, ніж вони заробляють. За його порушення низка клубів були обмежені в залученні нових футболістів і отримували штрафи. Найбільше заплатив міланський «Інтер», якого змусили заплатити 20 мільйонів євро. Також за порушення були покарані італійська «Рома», французький «Монако», португальські «Порту» і «Спортінг», турецький «Бешикташ», паризький «Парі Сен-Жермен» та інші.

У лютому 2020 року на два роки від єврокубків був відсторонений «Манчестер Сіті», проте клубу вдалося в липні оскаржити дискваліфікацію в CAS.