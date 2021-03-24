Що треба знати про відбірний турнір чемпіонату світу і як потрапити у фінал

24 березня збірна України візьме старт у кампанії за право зіграти в Катарі

Національна команда України з футболу розпочинає швидкотривалий відбірний цикл чемпіонату світу з футболу. Жереб відрядив збірну Андрія Шевченка в групу D, де разом з нами за путівки до фінальної частини, яка 2022 року відбудеться в Катарі, поборються збірні Франції, Боснії і Герцеговини, Казахстану та Фінляндії.

Згідно рейтингу ФІФА, чемпіони світу французи займають другий рядок в табелі про ранги. Україна на 24-й позиції, Фінляндія та Боснія і Герцеговина, відповідно, на 55-му і 56-му місцях, Казахстан – 122-й.

Франція та Україна грали в дивізіоні А Ліги націй, команда Андрія Шевченка через свавілля швейцарських чиновників звідти вилетіла, проте з числа учасників чемпіонату Європи, який пройде цього літа, нас, як і французів, ніхто не посуне.

Збірні Дідьє Дешама і Андрія Шевченка є головними претендентами на перші два місця в групі. Сподіватимемося, що українці зможуть позмагатися за перемогу в ній, адже друге додасть головного болю через невизначеність результатів на наступному етапі. Тут детальніше.

Пряму путівку до Катару отримують лише переможці 10 груп європейської зони відбору. Групи, щоправда, мають по 5-6 команд, проте на загальний принцип відбору це не впливає.

Календар збірної України у відборі на ЧС-2022

24 березня. Франція — Україна

28 березня. Україна — Фінляндія

31 березня. Україна — Казахстан

1 вересня. Казахстан — Україна

4 вересня. Україна — Франція

9 жовтня. Фінляндія — Україна

12 жовтня. Україна — Боснія і Герцеговина

16 листопада. Боснія і Герцеговина — Україна

Збірні, які займуть другі місця, продовжать боротьбу на наступному етапі. Він трохи відрізняється від звичного формату. До цих 10 других команд приєднаються два переможці груп Ліги націй з числа тих, хто не проб’ється до фіналу через відбірний турнір чемпіонату світу. Ці 12 збірних розіграють три місця на турнір в Катарі. На другому етапі учасників розподілять на групи по 4 команди. У стикових матчах вони спочатку зіграють півфінальні матчі. Ті, хто вийдуть з них переможцями, зіграють у фіналі, який і визначить учасника мундіалю-2022.

Перша стадія відбірного циклу закінчиться восени – 16 листопада. Стики пройдуть навесні наступного року, а сам ЧС-2022 вперше пройде не звично влітку, а захопить кінець осені й початок зими. Стартує 21 листопада, фінішує 18 грудня 2022 року.

Отже, збірній України треба нав’язати французам боротьбу за перше місце. 24 березня граємо з фаворитом у Парижі. Там наша команда завжди грала на «Стад де Франс» і одного разу досягла нічиєї. Могли й виграти, проте тоді, в березні 1999 року, дуель між Андрієм Шевченком та Фаб’єном Бартезом виграв воротар.

Ще дві нічиї українці розписали на НСК «Олімпійський». Одну – результативну 2:2, а феноменальний гол тоді забив нинішній тренер збірної Андрій Шевченко. Була й перемога. В стикових матчах на чемпіонат світу, ще за Михайла Фоменка на тренерському містку, наша збірна побила французів – 2:0. Могли виграти й з більшим рахунком, проте на останніх хвилинах Роман Безус не зумів прийняти рішення, кого вивести віч-на віч з воротарем – Євгена Коноплянку чи Андрія Ярмоленка, і в підсумку втратив м’яч.

У грі-відповіді шансів у нас уже не було. В українців лідери грали на уколах, а французам, до того ж, звично допомагав і арбітр. Євгена Хачеріді вилучили за фол на Рібері, хоча він півзахисника навіть не торкнувся, а Карім Бензема забив Андрію П’ятову з явного положення «поза грою».

Хоч як там було, а з найкращими збірними українці грати вміють. Про це згадував Дідьє Дешам. А Андрію Шевченку треба знайти рівноцінні заміни травмованим й психологічно налаштувати футболістів. Про якісну підготовку мова не йде: в понеділок зібралися, попили чаю, у вівторок трохи побігали, а в середу вже гра.

Склад збірної України можна подивитися тут.

Склад збірної Франції

Воротарі: Альфонс АРЕОЛЯ («Фулгем», Англія), Уго ЛЬОРІС («Тоттенгем», Англія), Майк МЕНЬЯН («Лілль»), Стів МАНДАНДА («Марсель»).

Захисники: Люка ДІНЬ («Евертон», Англія), Лео ДЮБУА («Ліон»), Люка ЕРНАНДЕС, Бенжамен ПАВАР (обидва — «Баварія», Німеччина), Преснель КІМПЕМБЕ («ПСЖ»), Клеман ЛАНГЛЕ («Барселона», Іспанія), Ферлан МЕНДІ, Рафаель ВАРАН (обидва — «Реал», Іспанія), Курт ЗУМА («Челсі», Англія).

Півзахисники: Н’Голо КАНТЕ («Челсі», Англія), Тангі НДОМБЕЛЕ, Мусса СІССОКО (обидва — «Тоттенгем», Англія), Поль ПОГБА («Манчестер Юнайтед», Англія), Адрієн РАБЙО («Ювентус», Італія).

Нападники: Віссам БЕН ЙЄДДЕР («Монако»), Кінгслі КОМАН («Баварія», Німеччина), Усман ДЕМБЕЛЕ, Антуан ГРІЗМАНН (обидва — «Барселона», Іспанія), Олів’є ЖІРУ («Челсі», Англія), Тома ЛЕМАРР («Атлетико», Іспанія), Антоні МАРСЬЯЛЬ («Манчестер Юнайтед», Англія), Кіліан МБАППЕ (ПСЖ).