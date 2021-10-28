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    «Барселона» перед грою з «Динамо» звільнила тренера

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    Рональд Куман не зміг реанімувати каталонський клуб - «Барселона» перед грою з «Динамо» звільнила тренера
    Рональд Куман не зміг реанімувати каталонський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Іспанський клуб зазнав чергової поразки в Прімері

    Суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів «Барселона», яка влітку не втримала Ліонеля Мессі, тепер залишилася й без головного тренера. Після поразки від «Райо Вальєкано» в гостьовій грі 11 туру чемпіонату Іспанії правління клубу провело екстрене засідання на чолі з президентом Жоаном Лапортою, де і було затверджено відставку Кумана.

    58-річний нідерландський фахівець очолив «Барселону» в серпні 2020 року після того, як синьо-гранатові активували опцію викупу його контракту в збірній Нідерландів. У сезоні-2020/2021 каталонський клуб під його керівництвом виграв Кубок Іспанії та посів 3-е місце в Прімері.

    У поточному розіграші чемпіонату Іспанії «Барселона» набрала 15 очок і посідає 9 місце у турнірній таблиці. Вона поступилася головним конкурентам за чемпіонство «Атлетіко» та «Реалу». У Лізі чемпіонів каталонський клуб іде на третьому місці в групі E після трьох турів: синьо-гранатові поступилися «Бенфіці» (0:3) та «Баварії» (0:3), і перемогли київське «Динамо» (1:0).

    «Динамо» і «Барселона» зустрінуться в Києві 2 листопада.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» перед грою з «Динамо» звільнила тренера