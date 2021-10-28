«Барселона» перед грою з «Динамо» звільнила тренера

Іспанський клуб зазнав чергової поразки в Прімері

Суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів «Барселона», яка влітку не втримала Ліонеля Мессі, тепер залишилася й без головного тренера. Після поразки від «Райо Вальєкано» в гостьовій грі 11 туру чемпіонату Іспанії правління клубу провело екстрене засідання на чолі з президентом Жоаном Лапортою, де і було затверджено відставку Кумана.

58-річний нідерландський фахівець очолив «Барселону» в серпні 2020 року після того, як синьо-гранатові активували опцію викупу його контракту в збірній Нідерландів. У сезоні-2020/2021 каталонський клуб під його керівництвом виграв Кубок Іспанії та посів 3-е місце в Прімері.

У поточному розіграші чемпіонату Іспанії «Барселона» набрала 15 очок і посідає 9 місце у турнірній таблиці. Вона поступилася головним конкурентам за чемпіонство «Атлетіко» та «Реалу». У Лізі чемпіонів каталонський клуб іде на третьому місці в групі E після трьох турів: синьо-гранатові поступилися «Бенфіці» (0:3) та «Баварії» (0:3), і перемогли київське «Динамо» (1:0).

«Динамо» і «Барселона» зустрінуться в Києві 2 листопада.