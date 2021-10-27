«Шахтар» здолав «Чорноморець» і зіграє в чвертьфіналі Кубку України

Донецький клуб довів перевагу в другому таймі, забивали виключно бразильці

Відома половина учасників 1/4 фіналу розіграшу Кубку України. До «Олександрії», «Ворскли», «Динамо» приєднався «Шахтар». «Гірники» грали в Одесі і здолали місцевий «Чорноморець» – 3:0.

Одесити чинили гідний опір лише в першому таймі. Гра не відрізнялася небезпечними моментами, що до певного часу влаштовувало обидві команди. А після перерви, коли стало зрозуміло, де «Шахтар» має натиснути і отримати від цього зиск, все стало на свої місця. Тренер донеччан зробив дві заміни, випустивши на поле Марлоса й Ісмаїлі. Вони додали креативності в атаці і Фернандо з передачі Тете відкрив рахунок у матчі. Згодом багатоходівка завершилася прострілом Ісмаїлі на Маркома Антоніо і гру, по суті, було зроблено. Під завісу матчу відзначився ще й Дентіньо.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Чорноморець» – «Шахтар» – 0:3

Голи: Фернандо (64), М.Антоніо (72), Дентіньо (81)

«Чорноморець»: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирний (Михайленко, 67), Цитаїшвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай).

«Шахтар»: П’ятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), М.Антоніо, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньо, 69).