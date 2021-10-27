«Динамо» резервним складом вийшло до 1/4 фіналу Кубку України

Лідер чемпіонату без проблем здолав «Маріуполь»

Київське «Динамо» взяло старт у Кубку України. Чемпіон розпочав змагання з 1/8 фіналу і в грі з «Маріуполем» досяг впевненої перемоги. Причому, якщо порівняти склад лідера чемпіонату з тим, який виходив проти «Барселони» в Лізі чемпіонів і «Дніпра-1» в Прем’єр-лізі, то він суттєво відрізняється. З постійних гравців основного складу сьогодні з перших хвилин грали лише Сидорчук і Шапаренко.

Кияни доволі швидко відкрили рахунок. Спрацювала зв’язка півзахисників Шапаренко – Вербич. Перший подавав, а другий забивав. Згодом вже Вербич асистував Шабанову, який опинився один перед воротами.

У «Маріуполя» перші моменти для взяття воріт виникли лише після перерви, коли гості заспокоїлися. Тренер «Динамо» Мірча Луческу зробив кілька замін, і поки футболісти входили в гру, нагоду скоротити рахунок втратив Петерман. А гол господарі забили за кілька хвилин до фінального свистка. Влучний удар у кут воріт Бойка завдав Очеретько – 1:2.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Маріуполь» – «Динамо» – 1:2

Голи: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 34

«Маріуполь»: Турбаєвський – Драмбаєв, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46) – Мишньов, Чех (Спіровскі, 70) – Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Нікітішин, 81) – В'юнник (Меличенко, 81).

«Динамо»: Бойко – Караваєв, Шабанов, Забарний, Тимчик – Шапаренко (Шепелєв, 46), Сидорчук (Кендзьора, 77) – Вербич, Леднєв (Гармаш, 68), Антюх (Вітіньо, 68) – Шкурін (Рамірес, 46).

Раніше «Динамо» до чвертьфіналу вийшли «Олександрія», яка переграла «Металіст 1925», та «Ворскла», яка пройшла «Верес».