Міжнародні гарантії безпеки: Єрмак розповів деталі засідання групи

Право на самозахист, стримання агресії та санкційна політика – основні пункти гарантій

Сьогодні відбулося перше засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який і очолив роботу цієї групи за рішенням Володимира Зеленського.

«Символічно, що ми зустрілися у день, в який 106 років тому почалася битва на Соммі, яка стала переламним моментом Першої Світової війни. Тепер маємо виграти власну битву – за майбутні покоління українців, як на полі бою, так і на дипломатичному фронті міжнародних відносин», – зазначив Єрмак.

Перед робочою групою стоїть титанічне і важливе завдання – нейтралізувати російську загрозу, розробити рекомендації, які увійдуть в основу гарантій безпеки для України.

Єрмак також назвав головні пункти гарантій, які необхідні Україні. Серед них:

Забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист. Цей блок гарантій включатиме подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Нам буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектора.

Стримування нової агресії – це наступний важливий блок гарантій. Оперативне постачання України всім необхідним для забезпечення всеохопної реалізації права на самозахист. Треба побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України.

Санкційна політика – останній блок гарантій. Вона повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії. Дія впроваджених пакетів санкцій та обмежувальних заходів має тривати, допоки Росія не надасть належних гарантій неповторення агресії проти України та не забезпечить повну компенсацію шкоди нашій державі та громадянам.

Хто входить до групи?

«У нашій групі – люди зі світовими іменами та досвідом розв'язання надскладних питань. Вони діють у якості експертів від свого імені та не представляють уряди своїх країн або організації, у яких вони працюють», – написав Єрмак.

Експрем'єр-міністр Австралії Кевін Радд;

Ексзаступник міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурной;

Експрем'єр-міністр Швеції і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт;

Колишній голова МЗС Великої Британії Вільям Хейг;

Ексміністр з охорони довкілля, охорони природи та ядерної безпеки ФРН Норберт Рьоттґен;

Ексочільник МЗС Польщі та депутат Європарламенту Анна Фотига;

Директор програми «Ширша Європа» Європейської ради з міжнародних відносин, французький дипломат Марі Дюмолан;

Президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень, дипломат Жампʼєро Массоло;

Директор Центру східних досліджень (OSW), польський політолог Адам Еберхардт;

Політичний експерт Роксана Крістеску;

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

Проєктними менеджерами групи з української сторони будуть Олександр Бевз та Дарія Зарівна, зі сторони організації Rasmussen Global – Фабріс Потьє та Гаррі Недельцу.

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