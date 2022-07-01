Незаконні розкопки у Криму: Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції

Перелік осіб буде оприлюднено пізніше у рішенні уряду

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції щодо осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок, досліджень об'єктів культурної спадщини, самовільного розкопування військових поховань на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що пропозиції до санкційного списку підготували МКІП разом із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Усі, хто причетний до незаконних варварських дій на території України, має бути покараним. Проведення РФ археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Кримського півострова повністю суперечить міжнародному праву в галузі культурної спадщини. Все, що творять росіяни в Криму, на території України, у всьому світі — це тільки агресія, провокації, маніпуляції, терор та абсолютне зло», — заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що список зазначених осіб має розглянути Рада національної безпеки та оборони та Президент України. Їхнє погодження дасть змогу звернутися з таким самим списком до міжнародної спільноти і запровадити дзеркальні санкції.

Зазначається, що запровадження санкцій: унеможливить в'їзд фізичних осіб із списку санкцій на територію України, а також вони не можуть розпоряджатися своїм майном в Україні; стане передумовою для згортання наукових досліджень у сфері археології Північного Причорномор'я; створить перешкоди для незаконних археологічних розкопок та наукових досліджень у тимчасово окупованому Криму; виключить можливість подання результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародним науковим співтовариством; виключить можливість використання інститутів ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроб анексії Криму.

Перелік осіб буде оприлюднено пізніше у рішенні уряду.

Крім того, таке рішення стане передумовою для згортання наукових досліджень у галузі археології Північного Причорномор'я, а також створить перешкоди для незаконних археологічних розкопок і наукових досліджень в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, екснардеп Валерій Горбатов викрав кримські артефакти на мільйони доларів. Ще два роки тому повідомлялося, що окупанти проводять археологічні розкопки в Криму. Україна висловила Росії протест .