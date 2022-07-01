Посол України у Туреччині розповів, на чиєму боці турки у російсько-українській війні

Антизахідні настрої у Туреччині поширює російська пропаганда

75% турків не підтримують війну Росії проти України, але майже стільки ж респондентів виступають за нейтральну позицію Туреччини щодо цієї війни. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Ані влада, ані опозиція Туреччини не можуть нехтувати суспільними настроями. А 48% населення Туреччини вважають винними у війні в Україні Сполучені Штати і Захід. У цій країні дуже сильні антизахідні настрої. Вони мають історичні передумови, але диму без вогню не буває. При цьому, якщо ви спитаєте, чи підтримують вони війну Росії проти України, 75% турків скажуть, що вони проти. Вони називають війну несправедливою, незаконною. Але 73% респондентів за нейтральну позицію Туреччини щодо російсько-української війни. 19% респондентів кажуть, що потрібно підтримати Україну, а 3% – Росію», – сказав Боднар.

За його словами, відповідно до цих настроїв балансує й уряд Туреччини задля того, щоби у наступних виборах не втратити голоси. Посол нагадав, що наступного року у Туреччині президентські і парламентські вибори.

Боднар також повідомив, що розповсюдженням антизахідних настроїв займається російська пропаганда. «Sputnik (російське пропагандистське інформагентство. – Ред.) турецькою мовою місцеві вважають альтернативним джерелом інформації. У цій агенції працюють турецькі журналісти, які формують цю альтернативну думку, доносячи її до турецької аудиторії. Частина експертів проштовхують російські наративи, маргінальні партії та організації провокують проросійські настрої , у тому числі через власні підконтрольні ЗМІ. Одним із частих запитань від них до мене було про «Азов», мовляв, вони нацисти чи ні? Бо частина суспільства наслухалася російської пропаганди, яка говорить, що в Україні нацистський уряд», – розповів посол України.

Проте, тривалий спротив наших військових у Маріуполі, зокрема на «Азовсталі», суспільство у Туреччині сприйняло із захопленням.

Боднар пояснив це тим, що в Туреччині все ж є внутрішній інформаційній стрижень, який не дозволяє більшості меседжів, що розповсюджуються через Sputnik, мати ключовий вплив на мешканців країни.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.