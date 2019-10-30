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    Баскетболістка «Козачки» зупинилася в одній передачі від унікального досягнення

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    Катерина Тихонова змусила про себе говорити, навіть виступаючи у нижчій лізі - Баскетболістка «Козачки» зупинилася в одній передачі від унікального досягнення
    Катерина Тихонова змусила про себе говорити, навіть виступаючи у нижчій лізі
    Запорізький спорт

    Катерина Тихонова вразила різносторонністю

    Баскетболістка запорізької «Козачки» Катерина Тихонова ледь не зробила квадрупл-дабл у другому матчі проти «Дніпра».

    Запоріжанка набрала 27 очок, що стало найвищим показником зустрічі. Зробила 11 перехоплень. Також на її рахунку 10 підбирань і 9 передач.

    Такі індивідуальні показники протягом одного протистояння - явище рідкісне. Але в другому турі національної першості саме одна з «козачок» записала приголомшливі дані до свого активу.

    Наразі «Козачка» з чотирма перемогами у чотирьох матчах очолює групу Б вищої ліги.

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    баскетбол Катерина Тихонова БК «Козачка»
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