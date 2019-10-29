Український центровий продовжить кар’єру в Словаччині



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Констянтин Анікієнко Фейсбук

Костянтин Анікієнко уклав угоду з клубом «Лученець»

Український центровий Костянтин Анікієнко продовжить клубну кар’єру в чемпіонаті Словаччини. Він уклав угоду з місцевим клубом «Лученець», інформує eurobasket.com.

Останні два сезони Анікієнко виступав у Суперлізі за «Миколаїв». Минулого сезону він зіграв у 26-ти поєдинках. Набирав 5,2 очка та 3,5 передачі.

В Україні 26-річний баскетболіст також виступав за «Будівельник», «Динамо-Одесу», «Дніпро-Азот». За кордоном українець грав за грузинську «Віту» та «Козув» з Північної Македонії.