Український центровий продовжить кар’єру в Словаччині
Констянтин Анікієнко
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Костянтин Анікієнко уклав угоду з клубом «Лученець»
Український центровий Костянтин Анікієнко продовжить клубну кар’єру в чемпіонаті Словаччини. Він уклав угоду з місцевим клубом «Лученець», інформує eurobasket.com.
Останні два сезони Анікієнко виступав у Суперлізі за «Миколаїв». Минулого сезону він зіграв у 26-ти поєдинках. Набирав 5,2 очка та 3,5 передачі.
В Україні 26-річний баскетболіст також виступав за «Будівельник», «Динамо-Одесу», «Дніпро-Азот». За кордоном українець грав за грузинську «Віту» та «Козув» з Північної Македонії.
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