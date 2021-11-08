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    Зеленський привітав кіберспортивну команду з перемогою на чемпіонаті світу з CS:GO

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    NaVi стала чемпіоном світу з&nbsp;CS:GO - Зеленський привітав кіберспортивну команду з перемогою на чемпіонаті світу з CS:GO
    NaVi стала чемпіоном світу з CS:GO
    фото: соцмережі

    Natus Vincere є однією з найсильніших кіберорганізацій у світі

    Президент України Володимир Зеленський відзначив команду кіберспортсменів з команди Natus Vincere з перемогою на PGL Major Stockholm 2021. У Швеції відбувся чемпіонат світу з CS:GO і наша команда не поступилася в жодному з матчів. Головний приз склав $1 млн.

    «Кіберспорт суттєво відрізняється від звичних для багатьох видів спорту. У ньому свої правила, зовсім інша картинка. Але у них значно більше спільного, ніж здається на перший погляд. Успіх чи поразка дарують такі самі емоції, майстерність спортсмена так само помітна навіть неозброєним оком, а перемога співвітчизників викликає таку ж гордість.

    Учора український кіберспортивний клуб Natus Vincere здобув визначну перемогу у Стокгольмі. Вперше у своїй історії NAVI виграли Major-турнір з Counter-Strike: Global Offensive, ставши найкращою командою серед 24 найсильніших учасників з усього світу. Заслужена перемога!

    Незабаром трофей PGL Major Stockholm додасться до багатьох інших кубків на базі NAVI у Києві. Здобувайте якомога більше перемог для себе й для України!» – написав Зеленський.

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    Склад NAVI: s1mple (Олександр Костилєв), electronic (Денис Шаріпов), B1T (Валерій Ваховський), Perfecto (Ілля Залуцький), Boombl4 (Кирило Михайлов).

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    Теги: чемпіонат світу кіберспорт
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    Зеленський привітав кіберспортивну команду з перемогою на чемпіонаті світу з CS:GO