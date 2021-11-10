Новий тренер «Барселони» заборонив ветерану Піке давати інтерв’ю

Хаві вважає, що футболіст має зосередитися на команді

Тренер «Барселони» Хаві Ернандес продовжує закручувати гайки в команді. На новій посаді він менше тижня, а вже обклав футболістів новими правилами. Так, як повідомляє Marca, наставник заборонив одному з ветеранів Жерару Піке давати інтерв'ю у програмі El Hormiguero.

Піке є чоловіком співачки Шакіри і часто з'являється на різних публічних заходах, які мало пов'язані зі світом футболу. Тренер, в свою чергу, хоче виключити можливість того, щоб гравці звертали увагу на інші речі, окрім «Барселони» та свого найближчого майбутнього.

Першим матчем «Барселони» під керівництвом Хаві стане дербі з «Еспаньйолом», яке відбудеться 20 листопада.

Контракт 41-річного Хаві з синьо-гранатовими розрахований до кінця сезону-2023/2024. Він замінив на посаді Рональда Кумана з Нідерландів. Три матчі «»Барселона» провела під керівництвом т.в.о. тренера Серхі Бархуана.

Раніше Тренер «Барселони» висунув незвичні вимоги для футболістів і ввів штрафи.