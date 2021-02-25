Президент Європейської Ради поїде із Зеленським на Донбас

Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію та Україну

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію і Україну в період з неділі 28 лютого по середу 3 березня.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Європейської Ради.

«В Україні Мішель разом з президентом (президентом Володимиром) Зеленським відвідає схід України, а потім обговорить відносини між ЄС і Україною в Києві і зустрінеться з представниками установ, що борються з корупцією», – йдеться в заяві для преси.

Відзначається, що крім двосторонніх відносин і боротьби з Covid-19, майбутнє Східного партнерства також буде займати важливе місце в порядку денному візиту.

За даними пресслужби, першим на порядку денному стане візит до Кишинева, де президент РЄ планує зустрітись з президентом Майєю Санду.

Після цього Мішель вилетить до Грузії, де він зустрінеться з президентом Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі і головою парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе.

Він також відвідає адміністративний кордон і зустрінеться з представниками опозиції.

На початку місяця Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.