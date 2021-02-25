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    Президент Європейської Ради поїде із Зеленським на Донбас

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    Президент Європейської Ради поїде із Зеленським на Донбас

    Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію та Україну

    Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію і Україну в період з неділі 28 лютого по середу 3 березня.

    Про це сьогодні повідомила пресслужба Європейської Ради.

    «В Україні Мішель разом з президентом (президентом Володимиром) Зеленським відвідає схід України, а потім обговорить відносини між ЄС і Україною в Києві і зустрінеться з представниками установ, що борються з корупцією», – йдеться в заяві для преси.

    Відзначається, що крім двосторонніх відносин і боротьби з Covid-19, майбутнє Східного партнерства також буде займати важливе місце в порядку денному візиту.

    За даними пресслужби, першим на порядку денному стане візит до Кишинева, де президент РЄ планує зустрітись з президентом Майєю Санду.

    Після цього Мішель вилетить до Грузії, де він зустрінеться з президентом Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі і головою парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе.

    Він також відвідає адміністративний кордон і зустрінеться з представниками опозиції.

    На початку місяця Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

    Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.

    Теги: ЄС Донбас президент кордон Саломе Зурабішвілі Денис Шмигаль
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