«Шахтар» переміг «Маккабі» та пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

«Шахтар» приймав «Маккабі» в НСК «Олімпійський»

Донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві виграв у ізраїльського «Маккабі» з рахунком 1:0.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.

«Шахтар» приймав «Маккабі» в НСК «Олімпійський».

На 67-й хвилині пенальті реалізував Жуніор Мораєс.

1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

«Шахтар» — «Маккабі» 1:0

Голи: Жуніор Мораес, 67

«Шахтар»: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес.

«Маккабі» : Даніель – Жеральдес, Ернандес, Тібі, Саборіт, Глазер, Перец, Голаса, Гозес, Пешич, Бен-Хаїм.

«Шахтар», у свою чергу, в першому поєдинку обіграв в Ізраїлі «Маккабі» з рахунком 0:2.

Таким чином команда вирвалась до 1/8 фіналу Ліги Європи.

До слова, сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.