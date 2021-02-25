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    «Шахтар» переміг «Маккабі» та пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

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    &laquo;Шахтар&raquo; переміг &laquo;Маккабі&raquo; - «Шахтар» переміг «Маккабі» та пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи
    «Шахтар» переміг «Маккабі»

    «Шахтар» приймав «Маккабі» в НСК «Олімпійський»

    Донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві виграв у ізраїльського «Маккабі» з рахунком 1:0.

    Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.

    «Шахтар» приймав «Маккабі» в НСК «Олімпійський».

    На 67-й хвилині пенальті реалізував Жуніор Мораєс.

    1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

    «Шахтар» — «Маккабі» 1:0

    Голи: Жуніор Мораес, 67

    «Шахтар»: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес.

    «Маккабі» : Даніель – Жеральдес, Ернандес, Тібі, Саборіт, Глазер, Перец, Голаса, Гозес, Пешич, Бен-Хаїм.

    «Шахтар», у свою чергу, в першому поєдинку обіграв в Ізраїлі «Маккабі» з рахунком 0:2.

    Таким чином команда вирвалась до 1/8 фіналу Ліги Європи.

    До слова, сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

    Теги: УЄФА жеребкування ФК «Шахтар» Тете Алан Патрік Марлос Майкон Тайсон Додо Вітао
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