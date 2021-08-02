Скандал навколо білоруської легкоатлетки, обмеження для невакцинованих, СБУ проти Киви. Головне за 2 серпня

«Главком» зібрав головні новини за 2 серпня

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська попросила політичного притулку у Польщі, а її чоловік вже втік з Білорусі до України.

Народний депутат спрогнозував обмеження для українців, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Служба безпеки України нейтралізувала «силовий осередок» проросійської організації, яку контролював народний депутат Верховної Ради Ілля Кива.

«Главком» зібрав головні новини за 2 серпня.

Скандал навколо легкоатлетки Тімановської. Білоруска розповіла, як потрапила у лещата режиму Лукашенка

Легкоатлетка Христина Тімановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, чому виник конфлікт.

Христина Тімановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано долучили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

Вона подала документи на надання політичного притулку в Польщі. Тімановська поки перебуває в Токіо і спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і пресою. Чоловік білоруської легкоатлетки Крістіни Тімановської покинув Білорусь і поїхав у Київ.

Нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький впевнений, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

«Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідемічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплено лише половину педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель», – зазначив Радуцький.

За його словами, в Україні достатньо вакцин для імунізації.

СБУ викрила нардепа, який керував проросійським силовим осередком

Служба безпеки України нейтралізувала «силовий осередок» проросійської організації, яку контролював народний депутат Верховної Ради. Ім’я нардепа СБУ у своєму повідомленні не називає. Однак повідомляє, що певна «громадська організація» розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України.

Джерела ЗМІ підтверджують, що йдеться про громадську організацію «Патріоти – За життя!», контрольовану депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

Згодом Кива відреагував на інформацію про викриття СБУ злочинного угруповання, яке діяло під виглядом його «громадської організації». Він записав лайливе відео з погрозами на адрксу СБУ.

Відео містить ненормативну лексику:

«...Ви нікого не заарештували навіть... Свідок, чиї показання ви використали, щоб вручити підозру Ширяєву, розповідає в Генпрокуратурі... як ви у нього показання вибивали... Кожен з вас опиниться на тюремній па*аші разом з вашим клоуном лейтенантом Бакановим», – каже нардеп.

Кива не прокоментував інформацію про обшуки за місцем проживання членів «Патріоти – За життя» і в офісі організації, де, за даними СБУ, знайшли холодну зброю, велику партію канабісу та інструкцію з підготовки до радикальних дій.

Стало відомо, коли збірна України отримає наступника Шевченка

Рішення Андрія Шевченка не продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу не стало несподіванкою для голови УАФ Антрія Павелка. Збірна України отримає нового тренера вже дев’ятого серпня. Про це розповів ведучий «Великого футболу» Олександр Денисов.

Раніше ЗМІ назвали причину рішення тренера збірної України.

Оголошено підозру співробітнику УДО, який жорстоко побив танцюриста

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили про підозру співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми.

Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше повідомлялося, що у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.

Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.

В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.