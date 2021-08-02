Українка поступилася чемпіонці світу і побореться за «бронзу» Олімпіади
Алла Черкасова мала шанс здолати американку Таміру Менсу, але пропустила контрвипад
Борчиня Алла Черкасова ледве не створила сенсацію на Іграх. Вона впевнено дійшла до півфіналу, здолавши бронзову призерку Олімпіади в Пекіні-2008 полячку Агнешку Вещек та дворазову призерку чемпіонатів світу німкеню Анну Шелль. Причому суперниці не взяли в українки жодного очка.
У півфіналі Алла зустрічалася з чинною чемпіонкою світу з США Тамірою Менсою. Раніше борчині на килимі не зустрічалися. Перший очний поєдинок вийшов для обох дуже складним. Американка заробила два очки, потім повела в рахунку українка – 4:2. Хотіла закріпити перевагу і… дозволила суперниці вирівняти становище – 4:4. Згодом Менса здобула ще два очка і Черкасовій треба було йти ва-банк. Залишалося менше хвилини, і, на жаль, українці цього часу не вистачило.
У вівторок, 3 серпня, Алла Черкасова боротиметься за бронзову нагороду.
В активі збірної України на Олімпіаді шість медалей. «Срібло» і «бронзу» в плаванні виграв Михайло Романчук. Також відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.
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