Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 3 серпня

За медалі поборються Бех, Черкасова і Пахнюк

Уперше у Токіо на Олімпійських іграх українська легкоатлетка боротиметься за медалі. Марина Бех-Романчук виступить у фіналі зі стрибків у довжину.

Борчиня Алла Черкасова змагатиметься за бронзову медаль. Окрім легкоатлетів і борців, в одинадцятий день Олімпіади виступатиме останній український спортивний гімнаст - Петро Пахнюк змагатиметься у фіналі вправ на паралельних брусах.

Розклад виступів українців на Олімпіаді 3 серпня

03:44. Веслування на каное. Павло Алтухов, Дмитро Янчук (півфінал; 1000 метрів, двійка)

04:01. Біг на 400 метрів. Тетяна Мельник (відбірковий забіг)

04:50. Стрибки в довжину. Марина Бех-Романчук (фінал)

05:37. Біг на 200 метрів. Сергій Смелик (відбірковий забіг)

Не раніше 06:15. Вільна боротьба. Ірина Коляденко (1/8 фіналу, до 62 кг)

Не раніше 07:00. Греко-римська боротьба. Парвіз Насібов (1/8 фіналу, до 67 кг)

Не раніше 07:00. Греко-римська боротьба. Жан Беленюк (1/8 фіналу, до 87 кг)

11:00. Спортивна гімнастика. Петро Пахнюк (фінал, вправи на паралельних брусах)

13:00. Кінний спорт. Олександр Продан

13:30. Артистичне плавання. Марта Федіна, Анастасія Савчук (кваліфікація; дует, технічна програма)

14:40. Штовхання ядра. Ігор Мусієнко (кваліфікація)

14:55. Вільна боротьба. Алла Черкасова (бронзова сутичка; до 68 кг)\