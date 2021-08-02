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    Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 3 серпня

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    Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 3 серпня
    Фото з відкритих джерел

    За медалі поборються Бех, Черкасова і Пахнюк

    Уперше у Токіо на Олімпійських іграх українська легкоатлетка боротиметься за медалі. Марина Бех-Романчук виступить у фіналі зі стрибків у довжину.

    Борчиня Алла Черкасова змагатиметься за бронзову медаль. Окрім легкоатлетів і борців, в одинадцятий день Олімпіади виступатиме останній український спортивний гімнаст - Петро Пахнюк змагатиметься у фіналі вправ на паралельних брусах.

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 3 серпня

    03:44. Веслування на каное. Павло Алтухов, Дмитро Янчук (півфінал; 1000 метрів, двійка)

    04:01. Біг на 400 метрів. Тетяна Мельник (відбірковий забіг)

    04:50. Стрибки в довжину. Марина Бех-Романчук (фінал)

    05:37. Біг на 200 метрів. Сергій Смелик (відбірковий забіг)

    Не раніше 06:15. Вільна боротьба. Ірина Коляденко (1/8 фіналу, до 62 кг)

    Не раніше 07:00. Греко-римська боротьба. Парвіз Насібов (1/8 фіналу, до 67 кг)

    Не раніше 07:00. Греко-римська боротьба. Жан Беленюк (1/8 фіналу, до 87 кг)

    11:00. Спортивна гімнастика. Петро Пахнюк (фінал, вправи на паралельних брусах)

    13:00. Кінний спорт. Олександр Продан

    13:30. Артистичне плавання. Марта Федіна, Анастасія Савчук (кваліфікація; дует, технічна програма)

    14:40. Штовхання ядра. Ігор Мусієнко (кваліфікація)

    14:55. Вільна боротьба. Алла Черкасова (бронзова сутичка; до 68 кг)\

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    Теги: Олімпіада
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    Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 3 серпня