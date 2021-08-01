На Олімпіаді побили рекорд легендарної українки

Досягнення Інесси Кравець в потрійному стрибку протрималося 26 років

На Іграх у Токіо спортсменка з Венесуели Юлімар Рохас стала олімпійською чемпіонкою зі світовим рекордом. В останній спробі вона показала результат 15 метрів 67 сантиметрів. Таким чином, їй вдалося покращити досягнення легендарної українки Інесси Кравець. На чемпіонаті світу в Гетеборзі в серпні 1995 року наша легкоатлетка стрибнула на 15,50 метра.

Рохас стала першою, кому вдалося встановити світовий рекорд в легкоатлетичній програмі Олімпіади в Токіо.

Інесса Кравець вигравала Олімпіаду в Атланті 1996 року і була срібною призеркою на Іграх-1992 в Барселоні. Тричі вигравала чемпіонати світу: одного разу на відкритому майданчику і двічі – в закритих приміщеннях.

Легндарний стрибок Інесси Кравець

Восьмий день Олімпіади в Токіо приніс збірній України срібну нагороду в плаванні. Дистанцію 1500 метрів вільним стилем другим подолав Михайло Романчук. Забезпечив собі медаль Олександр Хижняк, який вийшов у півфінал боксерського турніру. За «бронзу» побореться Ленур Теміров. Він поступився в півфіналі чемпіону світу з Японії, а сутичку за медаль проведе 2 серпня.