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    На Олімпіаді побили рекорд легендарної українки

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    Юлімар Рохас побила рекорд Інесси Кравець в останній спробі - На Олімпіаді побили рекорд легендарної українки
    Юлімар Рохас побила рекорд Інесси Кравець в останній спробі
    Фото з відкритих джерел

    Досягнення Інесси Кравець в потрійному стрибку протрималося 26 років

    На Іграх у Токіо спортсменка з Венесуели Юлімар Рохас стала олімпійською чемпіонкою зі світовим рекордом. В останній спробі вона показала результат 15 метрів 67 сантиметрів. Таким чином, їй вдалося покращити досягнення легендарної українки Інесси Кравець. На чемпіонаті світу в Гетеборзі в серпні 1995 року наша легкоатлетка стрибнула на 15,50 метра.

    Рохас стала першою, кому вдалося встановити світовий рекорд в легкоатлетичній програмі Олімпіади в Токіо.

    Інесса Кравець вигравала Олімпіаду в Атланті 1996 року і була срібною призеркою на Іграх-1992 в Барселоні. Тричі вигравала чемпіонати світу: одного разу на відкритому майданчику і двічі – в закритих приміщеннях.

    Легндарний стрибок Інесси Кравець
    Легндарний стрибок Інесси Кравець

    Восьмий день Олімпіади в Токіо приніс збірній України срібну нагороду в плаванні. Дистанцію 1500 метрів вільним стилем другим подолав Михайло Романчук. Забезпечив собі медаль Олександр Хижняк, який вийшов у півфінал боксерського турніру. За «бронзу» побореться Ленур Теміров. Він поступився в півфіналі чемпіону світу з Японії, а сутичку за медаль проведе 2 серпня.

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    Теги: Олімпіада
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    На Олімпіаді побили рекорд легендарної українки