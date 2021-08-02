Українець переплутав мішені і втратив медаль Олімпіади

Куліш мав шанси вибороти нагороду Ігор, але у вирішальний момент схибив

Срібний призер Олімпіади в Ріо-2016 Сергій Куліш прикро втратив медаль Ігор у Токіо. Український стрілець з малокаліберної гвинтівки потрапив у фінал під шостим номером, а у вирішальних змаганнях йшов навіть другим. Потім втратив одну позицію, але не надію на нагороду.

Але за п'ять пострілів до фінішу Сергій в останній серії поцілив не в ту мішень. Табло показало «0», і тренер пішов з’ясовувати, що трапилося. Виявилося, що Куліш вистрелив не по тій мішені. Відтак, він опустився на восьме місце, на якому й завершивши змагання стрільців з відстані 10 метрів.

В активі збірної України на Олімпіаді шість медалей. «Срібло» і «бронзу» в плаванні виграв Михайло Романчук. Також відзначалися дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.