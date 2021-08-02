Українець поступився в сутичці за «бронзу» Олімпіади

Ленур Теміров програв поєдинок за рівного рахунку

Борець греко-римського стилю Ленур Теміров втратив нагоду повернутися додому з бронзовою нагородою. В поєдинку за третє місце з китайцем Сайліком Валіхаом українець був активнішим і перший заробив бал. Суперник зумів відновити рівновагу, проте ближче до завершення первіоду Ленуру вдалося перегорнути Валіхана через себе. На жаль, арбітри спробу не зарахували – він почав атаку на килимі, а завершив поза його межами.

За нічийного рахунку «бронзу» віддали китайському спортсмену, який заробив у сутичці останній бал.

Тим часом у кроці від сенсації була борчиня Алла Черкасова. Українка впевнено дійшла до півфіналу, здолавши бронзову призерку Олімпіади в Пекіні-2008 полячку Агнешку Вещек та дворазову призерку чемпіонатів світу німкеню Анну Шелль. У півфіналі Алла дала бій чемпіонці світу з США Тамірі Менсі. Українка вела в рахунку, але наразилася на контратаку, втратила перевагу і поступилася. Сутичку за «бронзу» Черкасова проведе третього серпня.