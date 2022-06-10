Президент розповів про «три кити» відновлення економіки

Українці мають або захишати свою країну, або працювати задля її благополуччя

Зеленський назвав пріоритети для відбудови стабільності України

Президент України Володимир Зеленський 9 червня провів нараду з урядом. На ній обговорили три пріоритети відновлення економіки, в тому числі підтримку бізнесу. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

«Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни», – сказав глава держави.

Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Те, що вже зараз може забезпечувати нові робочі місця й нову податкову базу.

Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому.

«Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури – безпека має бути на 100%», – наголосив Зеленський.

І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну.

За словами очільника держави, вже готуються відповідні державні програми.

Глава держави зазначив, що українці мають звикати до того, що в суспільстві «можуть бути тільки дві частини»: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює.

Нагадаємо, Зеленський пропонує інвесторам п'ять напрямків відбудови України.