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    Економіка

    Президент розповів про «три кити» відновлення економіки

    Українці мають або захишати свою країну, або працювати задля її благополуччя - Президент розповів про «три кити» відновлення економіки
    Українці мають або захишати свою країну, або працювати задля її благополуччя
    фото: Офіс президента

    Зеленський назвав пріоритети для відбудови стабільності України

    Президент України Володимир Зеленський 9 червня провів нараду з урядом. На ній обговорили три пріоритети відновлення економіки, в тому числі підтримку бізнесу. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

    «Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни», – сказав глава держави.

    Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Те, що вже зараз може забезпечувати нові робочі місця й нову податкову базу.

    Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому.

    «Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкта інфраструктури – безпека має бути на 100%», – наголосив Зеленський.

    І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну.

    За словами очільника держави, вже готуються відповідні державні програми.

    Глава держави зазначив, що українці мають звикати до того, що в суспільстві «можуть бути тільки дві частини»: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює.

    Нагадаємо, Зеленський пропонує інвесторам п'ять напрямків відбудови України.

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    Теги: росія окупанти економіка війна бізнес незалежність українці Володимир Зеленський Україна президент окупація безпека #stoprussia
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    Президент розповів про «три кити» відновлення економіки