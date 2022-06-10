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    Політика

    Стало відомо, які країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата

    Є зауваження щодо стабільності інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин - Стало відомо, які країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата
    Є зауваження щодо стабільності інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин
    фото з відкритих джерел

    Данія та Нідерланди вважають, що Київ не готовий до членства в ЄС – Bloomberg

    Данія та Нідерланди наразі не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg.

    Данія у дипломатичній ноті, яку отримало у своє розпорядження видання Bloomberg, зазначила, що Україна, на її думку, недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин.

    «Києву потрібно буде «фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу», щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці», – розповіло видання.

    Нідерланди ж вважають, що Україна «загалом на дуже ранній стадії» готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

    Проте за даними джерел Bloomberg, більшість країн ЄС, включно з Італією, підтримують надання Україні статусу кандидата. Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС 8 червня, що хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили чітке рішення на користь кандидатства. А Естонія вважає за необхідне дати надію Україні.

    Німеччина, за інформацією Bloomberg, заявила, що результатом саміту лідерів ЄС у червні може стати умовний статус кандидата.

    До слова, віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати «зелене світло» для Києва.

    Також повідомлялося, що Єврокомісія порекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС, однак з умовами – Bloomberg.

    Нагадаємо, Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

    «За» проголосували 438 депутатів.

    Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Теги: ЄС росія окупанти Київ Польща Німеччина війна Естонія Нідерланди Данія Ірландія Литва Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, які країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата