Бех-Романчук з найкращим результатом сезону застрибнула на п’єдестал Діамантової ліги

Українська легкоатлетка стала третьою у фіналі престижних змагань

В перший день фіналів Діамантової ліги українські легкоатлетки здобули дві нагороди. Ярослава Магучіх стала другою в стрибках у висоту, а Марина Бех-Романчук виграла бронзову нагороду в стрибках у довжину.

На п’єдестал Марина застрибнула в останній спробі. Причому для здобуття бронзи їй знадобилося показати свій найкращий результат у сезоні.

Виступи Бех-Романчук розпочала із заступу, проте після двох спроб вийшла на четверте місце з результатом 6.68 метри. Випереджали її за підсумками першої половини змагань шведка Хадді Санья, британка Джазмін Соєрс та сербка Івана Шпановіч.

Після п'ятих стрибків відбулася зміна лідера. Івана Шпановіч стрибнула на 6.88 метри, випередивши Хадді Санья. Для перемоги Бех-Романчук, яка показала 6.63 метри, потрібно було стрибнути вище голови. Цього не трапилося, зате Марина зуміла в останній спробі випередити Соєрс на 1 см.

Перемогу з результатом 6,96 метри здобула Шпановіч. Далі – 6,83, Бех-Романчук – 6,75, Соєрс – 6,74, Міхамбо – 6,58.