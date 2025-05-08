Бекхем став співвласником англійського футбольного клубу

Девід Бекхем та Гарі Невілл придбали англійський футбольний клуб «Солфорд Сіті»

Колишні футболісти «Манчестер Юнайтед» Девід Бекхем та Гарі Невілл придбали «Солфорд Сіті» з англійської Ліги 2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

До групи нових власників «Солфорд Сіті» також увійшли американський бізнесмен Деклан Келлі, засновник американської консалтингової фірми Consello, та лорд Мервін Девіс, голова Lawn Tennis Association, які стануть новими співголовами ради директорів клубу.

Раніше Бекхем і Невілл вже входили до числа власників «Солфорда», як і інші ексгравці «МЮ» Нікі Батт, Райан Гіггз, Філ Невілл і Пол Скоулз. Наразі вони відмовилися від своїх часток, але продовжать обіймати різні посади в клубі.

За даними The Atletic, з моменту відходу мажоритарного акціонера Пітера Ліма в 2024 році Бекхем і Невілл витратили місяці на пошуки інвестиційних партнерів. Зрештою Бекхем і Невілл вирішили об'єднати зусилля з Келлі та Девісом.

Нагадаємо, 2 травня Девіду Бекхему виповнилося 50 років.

Девід Бекхем – один із найвидатніших англійських футболістів свого покоління. За кар'єру він шість разів ставав чемпіоном Англії з «Манчестер Юнайтед», виграв Лігу чемпіонів у 1999 році, став чемпіоном Іспанії з мадридським «Реалом», двічі перемагав у MLS із «Лос-Анджелес Гелексі» та здобув титул чемпіона Франції з ПСЖ.

У складі збірної Англії він провів 115 матчів, у 59 з яких виходив на поле як капітан.

До слова, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.