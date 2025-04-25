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Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну
24-річний Тьє перейшов до академії «Челсі» у віці 13 років

Тьє: Якщо буде військова операція в Україні, то давайте, це мене не лякає

Колишній воротар академії «Челсі» Ніколя Тьє записався до французької армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ouest-France.

24-річний Тьє перейшов до академії «Челсі» у віці 13 років, проте, незважаючи на те, що він виступав за синіх на рівні U18 та U23, він так і не провів жодної гри за головну команду. Потім він поїхав до «Віторії Гімарайнш» у Португалії, але й там так і не отримав шансу у першій команді.

Не зумівши зарекомендувати себе в жодному з клубів, Тьє вирішив завершити свою професійну кар'єру.

«Я втратив смак до футболу», – зізнався воротар

Тьє сказав, що завжди хотів піти в армію, тому що його вітчим був десантником у Кот-д'Івуарі: «Я спортсмен. Я не уявляв себе, що сиджу за столом».

Колишній воротар навіть додав, що готовий до служби в Україні.

«Я не займаюся політикою. Я взяв на себе зобов'язання вирішувати проблему джерела. Якщо буде військова операція в Україні, то давайте! Це мене не лякає», – заявив Тьє.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна ФК Челсі

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