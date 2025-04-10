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59-річний український футболіст встановив унікальне досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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59-річний український футболіст встановив унікальне досягнення
Лиховидов у віці 59 років, 2 місяці та 15 днів вийшов у стартовому складі на поєдинок 13-го туру групи А Другої ліги

Микола Лиховидов оновив рекорд як найстарший професійний гравець в історії України

Президент одеського футбольного клубу «Реал Фарма», який грає у Другій лізі, Микола Лиховидов оновив рекорд як найстарший професійний гравець в історії України. Про це повідомляє «Главком».

Лиховидов у віці 59 років, 2 місяці та 15 днів вийшов у стартовому складі на поєдинок 13-го туру групи А Другої ліги проти тернопільського клубу «Самбір-Ниви-2» (0:2).

Попередній рекорд теж належав Лиховидову.

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Нагадаємо, колишній нападник національної збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський відреагував на візит до Росії легендарного італійського нападника Франческо Тотті.

«Я не хочу до кінця в це вірити. Мені від цієї інформації не дуже добре... Я взагалі не розумію, навіщо він їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, в нього нема грошей? Він мало заробив за свою кар'єру?», – заявив Мілевський.

Теги: рекорд НОВИНИ ФУТБОЛУ Друга ліга

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