Вікенд для легіонерів збірної України: гольова передача Зінченка та поразка Миколенка

Минулого вікенду на поле виходили восьмеро з 11 легіонерів збірної України, яких Ребров викликав на матчі плей-оф Ліги націй

«Арсенал» Зінченка розгромив на виїзді «Іпсвіч» – 4:0.

Минулого вікенду у складах своїх клубів на поле виходили восьмеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 19 квітня в межах 33-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 76-й хвилині) на своєму стадіоні обіграв «Брайтон» – 4:2. «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) у Ліверпулі поступився «Манчестер Сіті» – 0:2, а «Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) зіграв унічию на виїзді з «Крістал Пелас» – 0:0.

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) удома переміг «Лос-Анджелес Гелаксі» – 1:0.

У 33-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 70-й хвилині) перемогла на рідному «Стадіо Олімпіко» «Верону» – 1:0.

«Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) не мала проблем у виїзному матчі проти «Гімарайнша» — 3:0 у межах 30-го туру португальської Прімейри.

У святкову неділю, 20 квітня в АПЛ «Арсенал» Олександра Зінченка (повний матч, гольова передача) розгромив на виїзді «Іпсвіч» – 4:0.

Зрештою, у понеділок, 21 квітня у 32-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) поступилася вдома «Бетісу» – 1:3.

Нагадаємо, матчі італійської Серії А, які мали відбутися 21 квітня, перенесені через смерть Папи Римського Франциска, який помер у своїй резиденції у Ватикані.

На понеділок були призначені зустрічі «Торіно» – «Удінезе», «Кальярі» – «Фіорентина», «Дженоа» – «Лаціо» та «Парма» – «Ювентус».