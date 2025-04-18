Чемпіонат України. «Динамо» розгромило «Оболонь»

«Динамо» здобуло впевнену перемогу

У рамках 25-го туру чемпіонату УПЛ київське «Динамо» в рамках столичного дербі приймало на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського «Оболонь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубний сайт «Динамо» .

Вже зі стартових хвилин гості показали, що не налаштовані лише відбиватися у цьому поєдинку. У дебюті зустрічі Бичек пробив по воротах з-за меж штрафного майданчика, Нещерет парирував удар, але прямо на ногу Ільїну, але той не влучив у рамку з близької відстані. Згодом «пивовари» розігнали хорошу атаку по центру, Груша підключив Стасюка, який увірвався до штрафного майданчика по місцю лівого інсайда та цілив у дальній кут, але м'яч трохи розминувся зі стійкою.

Утім ближче до перерви підопічні Олександра Шовковського почали чинити більший тиск на суперника, і все ж домоглися свого на 39-й хвилині. Буяльський та Дубінчак розіграли штрафний метрах у 25-ти від воріт, останній замість очікуваної подачі до карного майданчика віддав поперечну передачу в центральну зону, звідки Ярмоленко класним обвідним ударом у дотик поклав м'яча точно в кут – 1:0! Цей гол став для Андрія 113-м у складі «Динамо» у вищому дивізіоні чемпіонату України, і за цим показником він зрівнявся із Сергієм Ребровим, маючи тепер змогу в наступних поєдинках стати абсолютним рекордсменом.

Продовжили атакувати господарі й після перерви. Ледь друге взяття воріт не організували Ванат та Буяльський: форвард увірвався до штрафного майданчика по місцю правого інсайда, дійшов майже до лицьової, після чого відкотив трохи назад, але капітан «біло-синіх» не поцілив у кут воріт. А буквально за кілька хвилин уже сам динамівський бомбардир зробив усе для взяття воріт: Владислав був збитий у штрафному майданчику, після чого впевнено реалізував пенальті – 2:0. 15-й гол Ваната в нинішньому чемпіонаті та впевнене лідерство в бомбардирських перегонах!

А на 67-й хвилині, фактично, всі питання про переможця були зняті. Герреро, який тільки-но з'явився з лави запасних, протягнув м'яч із лівого флангу до центру, віддав пас направо на Буяльського, який прийняв у штрафному майданчику та другим дотиком пробив під поперечину – 3:0.

Свій наступний поєдинок «біло-сині» проведуть у середу, 23 квітня, у Львові, де посперечаються з чернівецькою «Буковиною» за путівку до фіналу Кубка України.

«Динамо» – «Оболонь» – 3:0 (1:0)

Голи: Ярмоленко (39), Ванат (56, з пенальті), Буяльський (67).