Девіду Бекхему – 50: цікаве про кар’єру, родину та нові захоплення (фото, відео)

Девід Бекхем – один із найвидатніших англійських футболістів свого покоління

Сьогодні, 2 травня, відзначає ювілей Девід Бекхем. Йому виповнилося 50 років. За два десятиліття професійної кар’єри легендарний футболіст виступав за відомі клуби: британський «Манчестер Юнайтед», іспанський «Реал», італійський «Мілан» та французький «Парі Сен-Жермен». У національній збірній Англії він провів понад 100 матчів.

«Главком» розповідає про спортивну кар’єру Бекхема, його особисте життя та незвичне захоплення – фермерство.

Бекхем є співвласником клубу «Інтер Маямі» у США фото: davidbeckham/Instagram

Спортивна кар'єра Бекхема

Девід Бекхем – один із найвидатніших англійських футболістів свого покоління. За кар'єру він шість разів ставав чемпіоном Англії з «Манчестер Юнайтед», виграв Лігу чемпіонів у 1999 році, став чемпіоном Іспанії з мадридським «Реалом», двічі перемагав у MLS із «Лос-Анджелес Гелексі» та здобув титул чемпіона Франції з ПСЖ. У складі збірної Англії він провів 115 матчів, у 59 з яких виходив на поле як капітан. Бекхем став іконою свого часу завдяки точним навісам, майстерним штрафним ударам та глибокій відданості футболу.

Бекхем в юності фото: davidbeckham/Instagram

У 2000 році Стаффордширський університет навіть запровадив курс, присвячений футбольній культурі, в межах якого вивчали феномен Девіда Бекхема. Коли у 2003 році він перейшов до «Реала», йому довелося відмовитися від футболки під номером сім на користь 23 – на знак пошани до баскетболіста Майкла Джордана.

Девід Бекхем – один із найвидатніших англійських футболістів свого покоління фото з відкритих джерел

З раннього дитинства Девід мріяв про «Манчестер Юнайтед», який любив його батько. Друге ім’я – Роберт – він отримав на честь легендарного сера Боббі Чарльтона, а його кумиром був капітан команди Браян Робсон. У 11 років Бекхем виграв конкурс футбольної школи Академії Боббі Чарльтона, що дозволило йому поїхати до Барселони та познайомитися з європейським футболом на новому рівні.

Девід Бекхем народився 2 травня 1975 року фото з відкритих джерел

У 2013 році, завершивши кар’єру після гри за«ПСЖ», він не зміг стримати емоцій – його прощання з великим футболом охопило 724 матчі за клуби «Престон», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Гелексі», «Мілан» і «ПСЖ».

Бекхем завершив кар’єру після гри за«ПСЖ»

Нині Бекхем є співвласником клубу «Інтер Маямі» у США, і саме завдяки його зусиллям до MLS приєднався Ліонель Мессі.

Особисте життя

Девід Бекхем та Вікторія побралися у 1999 році фото: davidbeckham/Instagram

22 лютого 1997 року на стадіоні «Стемфорд Брідж» після матчу «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» відбулося випадкове, але доленосне знайомство: Вікторія Адамс, тодішня учасниця гурту Spice Girls, та футболіст Девід Бекхем уперше перетнулися в лаунж-зоні. Ідея цієї зустрічі належала продюсеру Саймону Фулеру, який хотів познайомити Вікторію Адамс з відомим спортсменом і водночас встановити корисні зв’язки для бізнесу. Попри незручність першої розмови, співачка й футболіст обмінялися номерами телефонів і домовилися зустрітися.

Бекхем з дітьми фото: davidbeckham/Instagram

Пара одружилася 4 липня 1999 року. Девід Бекхем подарував Вікторії обручку вартістю $250 тис. У них народилося четверо дітей: сини Бруклін (1999), Ромео (2002) і Круз (2005), а в 2011 році – донька Гарпер Севен. На тілі Бекхема є татуювання з іменами всіх дітей і Вікторії, ім’я дружини він набив мовою гінді.

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Реклама, що наробила галасу

У лютому 2025 року Девід Бекхем роздягнувся у рекламі спідньої білизни. До цього понад десять років легендарний футболіст відмовлявся від будь-яких пропозицій щодо реклами білизни, але цього разу погодився завдяки прихильності до бренду та креативній свободі команди.

Девід Бекхем повернувся в рекламу спідньої білизни Boss One

Для знімань спортсмен готувався 12 тижнів – відмовився від улюбленої їжі та тренувався двічі на день. Ефект перевершив усі очікування – на спокусливих кадрах Бекхем має фантастичний вигляд. Не втрималася і його дружина Вікторія, виклавши найзухваліше фото із підписом: «Мій бос».

Девід Бекхем роздягнувся у рекламі спідньої білизни фото з відкритих джерел

Захоплення футболіста

Девід Бекхем займається цікавим хобі – фермерством. На своїй ділянці він вирощує різні овочі. «Колись мій контент був про мотоцикли та кемпінг, а тепер це капуста, мед та квіти для будинку», – писав Бекхем.

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Зокрема, на Різдво у 2024 році дружина Вікторія подарувала йому курей, а нещодавно він поділився відео, на якому показав грядки з редискою.

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Нагадаємо, що Девід Бекхем повернувся в рекламу спідньої білизни Boss One. Для запуску кампанії фотографи Мерт і Маркус зняли провокативне відео з Бекхемом, у якому 49-річний англієць позує напівоголеним у спортзалі та в душі.

Як повідомлялося, компанія Девіда Бекхема «DB Ventures» 10 лютого офіційно зареєструвала свій товарний знак у Росії. Заявка на реєстрацію була подана ще в червні 2023 року, а сам бренд отримав право на продаж товарів за міжнародним класом №24, що включає тканини, штори, кухонні рушники, постільну білизну та ковдри для домашніх тварин.