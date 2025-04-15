Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії
Суперницями українок стануть однолітки з Хорватії, Угорщини та Марокко

Турнір розвитку УЄФА розпочнеться у травні

Дівоча збірна України WU-16 візьме участь у щорічному Турнірі розвитку УЄФА, який пройде в Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Дівоча збірна України WU-16 (гравчині 2009–2010 рр. н.) здобуватиме досвід на Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться в період із 7-го до 12 травня в Хорватії. 

Перед цим дівчата проведуть короткочасний збір в Україні.

Суперницями українок стануть однолітки з Хорватії, Угорщини та Марокко. Згідно з регламентом змагань, кожна команда зіграє по три матчі. За перемогу нараховуватимуть три очки, у разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, переможець якої отримуватиме два очки, а команда, якій не пощастить у футбольній лотереї, – один заліковий бал.

Турнір розвитку УЄФА cеред дівочих збірних WU-16

  • 07.05. Хорватія – Марокко. 12:00
  • 07.05. Угорщина – Україна. 18:00 
  • 09.05. Хорватія – Україна. 12:00
  • 09.05. Угорщина – Марокко. 18:00 
  • 12.05. Марокко – Україна. 12:00
  • 12.05. Хорватія – Угорщина. 12:00 

Нагадаємо, виїзним матчем із Чехією жіноча збірна України продовжила боротьбу в розіграші Ліги націй-2025.

Наша команда стартувала в турнірі з перемог над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1), а чотири дні тому здолала Чехію (1:0). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проводили виїзну гру із чешками в місті Усті-над-Лабем на Міському стадіоні.

На 4-й хвилині господарки вийшли вперед – після закидання з глибини до штрафного й серії рикошетів Світкова проштовхнула м’яч у ворота. Українки відповіли своїми невлучними спробами. Пізніше під час двох кутових нашу команду виручали Басанська й Самсон. На 19-й хвилині синьо-жовті зрівняли рахунок – Козлова заробила пенальті, який реалізувала Петрик. Надалі гра дещо заспокоїлася, але гострішими були атаки гостей. Незадовго до перерви Петрик вивела Овдійчук на побачення з кіпером, але Вотікова дуель виграла.

По перерві українки кілька разів пробивали у площину, хоч і без особливої небезпеки, а ближче до завершення зустрічі непогано вибігали в контратаки. У господарок мало що виходило на нашій половині поля. Лише під кінець основного часу Зоннтагова потужним ударом із підбору перевірила Самсон. У підсумку – нічия 1:1, і збірна України зберігає лідерство у квартеті.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперкомп'ютер оцінює шанси каталонців на перемогу у турнірі 23,1%
Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита
8 квiтня, 16:33
Чеферін анонсував повернення російських команд на міжнародну арену
Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену
3 квiтня, 16:32
У вересні 2024 року Бугаєва було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків
Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва
3 квiтня, 13:19
Ромаріо є одним з найкращих футболістів в історії бразильського футболу
Президент «ЮКСА» анонсував приїзд до Києва легенди світового футболу
29 березня, 11:24
Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир
Став відомий розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу
24 березня, 19:07
Українська команда залишається в Лізі B
Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0
23 березня, 23:48
Кураньї у 2003-2008 роках був гравцем збірної Німеччини, у складі якої провів 52 гри та забив 19 м'ячів
Злодії пограбували будинок ексфутболіста збірної Німеччини
19 березня, 19:38
Угоду між Канадською футбольною асоціацією та УАФ про участь України в турнірі вже підписано
Збірна України з футболу зіграє у товариському турнірі в Канаді
19 березня, 17:01
Керівництво «Арди» принесло вибачення ексгравцю команди Петко Ганчеву
У Болгарії перед грою оголосили хвилину мовчання на честь живого футболіста
18 березня, 13:13

Новини

Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії
Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії
Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Євро-2026 із футзалу: збірна України проведе заключний матч у відбірному турнірі
Євро-2026 із футзалу: збірна України проведе заключний матч у відбірному турнірі
Вболівальники «вибачилися» перед Ковтуном за недостатню підтримку на Олімпіаді
Вболівальники «вибачилися» перед Ковтуном за недостатню підтримку на Олімпіаді
Тренер збірної України з гімнастики відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна
Тренер збірної України з гімнастики відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна
Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст
Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
50K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
26K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
9639
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву
9548
«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua