Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії

Турнір розвитку УЄФА розпочнеться у травні

Дівоча збірна України WU-16 візьме участь у щорічному Турнірі розвитку УЄФА, який пройде в Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Дівоча збірна України WU-16 (гравчині 2009–2010 рр. н.) здобуватиме досвід на Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться в період із 7-го до 12 травня в Хорватії.

Перед цим дівчата проведуть короткочасний збір в Україні.

Суперницями українок стануть однолітки з Хорватії, Угорщини та Марокко. Згідно з регламентом змагань, кожна команда зіграє по три матчі. За перемогу нараховуватимуть три очки, у разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, переможець якої отримуватиме два очки, а команда, якій не пощастить у футбольній лотереї, – один заліковий бал.

Турнір розвитку УЄФА cеред дівочих збірних WU-16

07.05. Хорватія – Марокко. 12:00

07.05. Угорщина – Україна. 18:00

09.05. Хорватія – Україна. 12:00

09.05. Угорщина – Марокко. 18:00

12.05. Марокко – Україна. 12:00

12.05. Хорватія – Угорщина. 12:00

Нагадаємо, виїзним матчем із Чехією жіноча збірна України продовжила боротьбу в розіграші Ліги націй-2025.

Наша команда стартувала в турнірі з перемог над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1), а чотири дні тому здолала Чехію (1:0). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проводили виїзну гру із чешками в місті Усті-над-Лабем на Міському стадіоні.

На 4-й хвилині господарки вийшли вперед – після закидання з глибини до штрафного й серії рикошетів Світкова проштовхнула м’яч у ворота. Українки відповіли своїми невлучними спробами. Пізніше під час двох кутових нашу команду виручали Басанська й Самсон. На 19-й хвилині синьо-жовті зрівняли рахунок – Козлова заробила пенальті, який реалізувала Петрик. Надалі гра дещо заспокоїлася, але гострішими були атаки гостей. Незадовго до перерви Петрик вивела Овдійчук на побачення з кіпером, але Вотікова дуель виграла.

По перерві українки кілька разів пробивали у площину, хоч і без особливої небезпеки, а ближче до завершення зустрічі непогано вибігали в контратаки. У господарок мало що виходило на нашій половині поля. Лише під кінець основного часу Зоннтагова потужним ударом із підбору перевірила Самсон. У підсумку – нічия 1:1, і збірна України зберігає лідерство у квартеті.