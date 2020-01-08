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    Володар Кубка світу виступить за Україну на четвертому етапі Кубка світу з біатлону

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    Вісім разів в своїй кар'єрі Сегій ставав призером Кубків світу - Володар Кубка світу виступить за Україну на четвертому етапі Кубка світу з біатлону
    Вісім разів в своїй кар'єрі Сегій ставав призером Кубків світу

    Сергій Семенов повертається в головну збірну

    Один із найдосвідченіших українських біатлоністів Сергій Семенов повернувся до складу основної команди після дев'ятимісячної перерви та виступить на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

    Напередодні змагань спортсмен розповів UA:БІАТЛОН про підготовку, та поділився очікуваннями від дебютних стартів.

     - Хвилювання перед дебютом на Кубку світу в новому сезоні немає – це швидше бажання показати хороший результат, передбачити який в Обергофі практично неможливо. Дуже часто – це лотерея. На жаль, через пропуск перших етапів Кубка світу я втратив можливість стартувати в перших групах, а там це може стати великою перевагою. Тому оцінювати виступи буду вже впродовж етапу.

    Головне – настрій позитивний, а це вже плюс, - розповів Сергій Семенов. - Провести грудень на Кубку IBU планували ще влітку, тож дотримувалися цього плану. Я провів декілька хороших гонок, зумів відчути впевненість у стрільбі, а перемога в індивідуальній гонці принесла ще більше мотивації і впевненості у своїх силах. Як до Олімпіади, так і до чемпіонату України підготовка однакова – комплексні тренування різної інтенсивності. Але хвороба в грудні та довге відновлення після неї трохи вибила з наміченого шляху.

    Сергій Семенов - володар малого кришталевого глобуса переможця Кубка світу-2014/2015 в індивідуальних гонках, двічі бронзовий призер чемпіонатів світу.

     Читайте такожУкраїнці вперше виступатимуть на Паралімпійських Іграх у змаганнях з тхеквондо
    біатлон Сергій Семенов
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