Олена Підгрушна перемогла на Кубку Австрії



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Олена блискуче виступила на вогневому рубежі

Капітан збірної України відзначилася у суперкороткій гонці

В австрійському Хохфільцені відбулися змагання з біатлону на Кубок Австрії, в яких брали участь і спортсменки збірної України, що проводять там зараз тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу і Кубку IBU. У перший змагальний день відбувся незвичайний вид програми - суперкоротка індивідуальна гонка: п'ять кіл по 1 км кожен зі штрафом 15 секунд за промах, повідомляє www.biathlon.com.ua.

Українська команда була представлена в жіночій гонці. З 136 спортсменок, які вийшли на старт, лише Олені Підгрушної вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах! Капітан нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

Валя і Віта Семеренко стріляли менш влучно і замкнули десятку найсильніших, а Дарина Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання - тренери вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Індивідуальна гонка. жінки

1. Олена Підгрушна (0 + 0 + 0 + 0) 14: 10,1

2. Катаріна Іннерхофер (1 + 0 + 1 + 1) +5,5

3. Дуня Здуч (0 + 1 + 1 + 0) +15,9

...

9. Валя Семеренко (0 + 1 + 0 + 1) +1: 02,2

10. Віта Семеренко (1 + 2 + 0 + 1) +1: 04,7

DNS Дарина Блашко

DNS Юлія Джима