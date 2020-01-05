  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олена Підгрушна перемогла на Кубку Австрії

    • Розсилка
    Олена блискуче виступила на вогневому рубежі - Олена Підгрушна перемогла на Кубку Австрії
    Олена блискуче виступила на вогневому рубежі

    Капітан збірної України відзначилася у суперкороткій гонці

    В австрійському Хохфільцені відбулися змагання з біатлону на Кубок Австрії, в яких брали участь і спортсменки збірної України, що проводять там зараз тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу і Кубку IBU. У перший змагальний день відбувся незвичайний вид програми - суперкоротка індивідуальна гонка: п'ять кіл по 1 км кожен зі штрафом 15 секунд за промах, повідомляє www.biathlon.com.ua.

    Українська команда була представлена в жіночій гонці. З 136 спортсменок, які вийшли на старт, лише Олені Підгрушної вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах! Капітан нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

    Валя і Віта Семеренко стріляли менш влучно і замкнули десятку найсильніших, а Дарина Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання - тренери вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

     

    Індивідуальна гонка. жінки

    1. Олена Підгрушна (0 + 0 + 0 + 0) 14: 10,1

    2. Катаріна Іннерхофер (1 + 0 + 1 + 1) +5,5

    3. Дуня Здуч (0 + 1 + 1 + 0) +15,9

    ...

    9. Валя Семеренко (0 + 1 + 0 + 1) +1: 02,2

    10. Віта Семеренко (1 + 2 + 0 + 1) +1: 04,7

    DNS Дарина Блашко

    DNS Юлія Джима

     Читайте також: «Дякую, кохана»: у найсильнішого українського біатлоніста народився син
    Олена Підгрушна Віта Семеренко Юлія Джима Дарина Блашко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ