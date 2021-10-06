  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Півзахисник збірної України Зінченко надрукував звернення до Нурмагомедова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Зінченко не допоможе збірній України в найближчих матчах відбору до чемпіонату світу - Півзахисник збірної України Зінченко надрукував звернення до Нурмагомедова
    Олександр Зінченко не допоможе збірній України в найближчих матчах відбору до чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    Футболіст «Манчестер Сіті» не зіграє у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опублікував звернення до колишнього чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

    «І все ще номер один в UFC, легенда. Було дуже приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабіб Нурмагомедов», – написав Зінченко у соцмережах.

    7_22

    Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відвідав матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги між «Ліверпулем» і «Манчестер Сіті» (2:2) в компанії півзахисника «містян» Олександра Зінченка.

    Зінченко зіграв у двох матчах АПЛ нинішнього сезону. Через травму він не зможе допомогти збірній України в жовтневих матчах відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року. 9 жовтня наша національна команда зустрінеться з Фінляндією у гостях, 12-го прийме на «Арені Львів» Боснію і Герцеговину.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Півзахисник збірної України Зінченко надрукував звернення до Нурмагомедова