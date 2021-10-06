Півзахисник збірної України Зінченко надрукував звернення до Нурмагомедова

Олександр Зінченко не допоможе збірній України в найближчих матчах відбору до чемпіонату світу

Футболіст «Манчестер Сіті» не зіграє у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опублікував звернення до колишнього чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

«І все ще номер один в UFC, легенда. Було дуже приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабіб Нурмагомедов», – написав Зінченко у соцмережах.

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відвідав матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги між «Ліверпулем» і «Манчестер Сіті» (2:2) в компанії півзахисника «містян» Олександра Зінченка.

Зінченко зіграв у двох матчах АПЛ нинішнього сезону. Через травму він не зможе допомогти збірній України в жовтневих матчах відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року. 9 жовтня наша національна команда зустрінеться з Фінляндією у гостях, 12-го прийме на «Арені Львів» Боснію і Герцеговину.