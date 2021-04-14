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    У змішаних єдиноборствах об’явили бій Макгрегор – Пор’є. Букмекери відреагували

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    Конор і Дастін вміють зробити шоу - У змішаних єдиноборствах об’явили бій Макгрегор – Пор’є. Букмекери відреагували
    Конор і Дастін вміють зробити шоу
    Фото dazn.com

    На цьому тижні розпочнеться продаж білетів на поєдинок 10 липня

    Третій поєдинок у змішаних єдиноборствах між Конором Макгрегором і Дастіном Пор’є все ж таки відбудеться. Президент UFC Дана Уайт заявив, що на цьому тижні почнеться продаж квитків на третій поєдинок за участю колишнього промоушена в двох вагових категоріях ірландського бійця і колишнього тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі Дастіна Порье. За словами Уайта, бій, запланований на 10 липня, відбудеться в Лас-Вегасі. Про це він повідомив на своїй сторінці в «Інстаграмі».

    Букмекери вже відреагували на новину. Уболівальники можуть зробити ставку на перемогу Конора з коефіцієнтом 1.86, на перемогу Дастіна – 2.05.

    Пор’є кілька днів тому звинуватив Макгрегора в тому, що той відмовився від обіцяного пожертвування в його благодійний фонд. Конор у відповідь заявив, що третій бій з Дастіном скасовується і що він приступив до пошуку іншого суперника.

    Перша зустріч бійців відбулася ще в 2014 році. Тоді ірландець нокаутував суперника вже в першому раунді. Другий поєдинок Макгрегор – Пор’є пройшов у січні 2021 року. Цього разу перемогу здобув Пор’є, нокаутувавши суперника в другому раунді.

    Заради цього бою Дастін відмовився від титульного поєдинку.

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    Теги: Конор МакГрегор ММА Дастін Пор'є UFC
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