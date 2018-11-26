«Бока Хуніорс» не хоче виходити на поле на матч-відповідь проти «Рівер Плейта»



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Клуб вимагає присудження йому перемоги у Кубку Лібертадорес

За інформацією Ole, «Бока Хуніорс», як і раніше, не хоче виходити на поле на матч-відповідь проти «Рівер Плейта».

Фінал Кубка Лібертадорес, який повинен був відбутися вчора, був перенесений на сьогодні через атаки на автобус «Боки».

Представники клубу вважають, що «Рівер» повинен отримати покарання за поведінку своїх уболівальників. «Бока» вимагає присудити їй перемогу у Кубку Лібертадорес і вже відправив відповідне звернення у КОНМЕБОЛ, де посилається на статтю 18 регламенту турніру.

Сам же матч, на думку представників «Бока Хуніорс», не повинен відбутися. Вони вважають, що команди знаходяться в нерівному положенні після вчорашніх подій.

Раніше повідомлялося, що ФІФА погрожувала дискваліфікацією «Бока Хуніорс» за відмову вийти на матч. Перша гра між командами завершилася результативною нічиєю 2:2.

Джерело: terrikon.com