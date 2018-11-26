Фінал кубку Лібертадорес перенесли через напад вболівальників на автобус «Бока Хуніорс»



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Фото взяте з сайту crimea.kp.ru

«Рівер Плейт» та «Бока Хуніорс» зіграють матч-відповідь у неділю, 25-го листопада

Фінальний матч Копа Лібертадорес перенесено на неділю. «Рівер Плейт» і «Бока Хуніорс» досягли джентельменської угоди про те, що гра повинна бути перенесена на сьогодні.

Про це повідомив журналістам президент КОНМЕНБОЛ Алехандро Домінгес, додавши, що завтрашній матч відбудеться з глядачами. Гра розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Нагадаємо, що перед матчем хулігани закидали автобус «Бока Хуніорс» камінням і пляшками, через що кілька футболістів «Боки» отримали пошкодження. Початок матчу відкладалося кілька разів, а в околицях стадіону «Ель Монументаль» почалися сутички хуліганів з поліцією.

Спочатку керівна організація південноамериканського футболу наполягала на проведенні матчу, але здоровий глузд все-таки узяв гору.

Цікаво, що перший фінальний матч на «Бомбонері» (2:2) також відбувся не за розкладом. Два тижні тому команди грали не у суботу, а в неділю через зливу.

Джерело: ua-football.com