Бомбардир з чемпіонату Хорватії потрапив до сфери інтересів «Динамо»



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Хорватський нападник Чолук народився в німецькому Людвігсбургу Світлина - сайт Sportske Novosti

Мірча Луческу в пошуках кадрового підсилення київського «Динамо»

Київське «Динамо» зацікавилось кандидатурою нападника хорватського ФК «Рієка» Антоніо-Мірко Чолаком, повідомляє Sportske Novosti.

Видання стверджує, що київський гранд готовий заплатити «Рієці» від 4 до 5 млн євро, і ця цифра може задовольнити клуб. Наразі переговори про можливий трансфер знаходяться тільки в початковій фазі.

Деякий час назад нападник з «Рієки» також отримав пропозицію від грецького «ПАОКа», але греки не змогли запропонувати більше 3 млн євро, що було занадто мало для «Рієки».

«Динамо» Загреб також цікавилося їм, але ціна, про яку повідомила «Рієка», як і раніше була занадто великою перешкодою для переходу 26-річного спортсмена.

Чолак провів відмінний сезон, який він увінчав титулом кращого бомбардира хорватського чемпіонату (20 голів в 32 матчах), і виграв Кубок країни з «Рієкою».

Зазначимо, що Чолак має великий досвід виступів в Німеччині у складах наступних клубів: «Карслруе», «Нюрнберг», «Кайзерслаутерн», «Дармштадт», «Інгольштадт» та польську «Лехію».

Джерело: Sportske Novosti