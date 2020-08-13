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    Бомбардир з чемпіонату Хорватії потрапив до сфери інтересів «Динамо»

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    Хорватський нападник Чолук народився в німецькому Людвігсбургу - Бомбардир з чемпіонату Хорватії потрапив до сфери інтересів «Динамо»
    Хорватський нападник Чолук народився в німецькому Людвігсбургу
    Світлина - сайт Sportske Novosti

    Мірча Луческу в пошуках кадрового підсилення київського «Динамо»

    Київське «Динамо» зацікавилось кандидатурою нападника хорватського ФК «Рієка» Антоніо-Мірко Чолаком, повідомляє Sportske Novosti.

    Видання стверджує, що київський гранд готовий заплатити «Рієці» від 4 до 5 млн євро, і ця цифра може задовольнити клуб. Наразі переговори про можливий трансфер знаходяться тільки в початковій фазі.

    Деякий час назад нападник з «Рієки» також отримав пропозицію від грецького «ПАОКа», але греки не змогли запропонувати більше 3 млн євро, що було занадто мало для «Рієки».

    «Динамо» Загреб також цікавилося їм, але ціна, про яку повідомила «Рієка», як і раніше була занадто великою перешкодою для переходу 26-річного спортсмена.

    Чолак провів відмінний сезон, який він увінчав титулом кращого бомбардира хорватського чемпіонату (20 голів в 32 матчах), і виграв Кубок країни з «Рієкою».

    Зазначимо, що Чолак має великий досвід виступів в Німеччині у складах наступних клубів: «Карслруе», «Нюрнберг», «Кайзерслаутерн», «Дармштадт», «Інгольштадт» та польську «Лехію».

    Читайте також: «Динамо» зазнало першої поразки на чолі Мірчі Луческу.

    Джерело: Sportske Novosti

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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