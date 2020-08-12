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    «Ліверпуль» здійснив перший літній трансфер

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    «Ліверпуль» здійснив перший літній трансфер
    Twitter ФК Ліверпуль

    Прес-служба «Ліверпуля» оголосила про трансфер захисника Костаса Цімікаса

    Юрген Клопп підсилив лівий фланг оборони, підписавши контракт із представником «Олімпіакоса» Константіносом Цімікасом.

    Грек заключив з англійським клубом довгостроковий контракт, термін якого не уточнюється.

    «Я дуже щасливий і пишаюся бути тут. Для мене «Ліверпуль» - найбільший клуб в світі. Це велика честь знаходитися тут. АПЛ мені дуже подобається. Я дивився матчі по телевізору, і коли я був дитиною, завжди мріяв приїхати і зіграти в цій лізі», - підкреслив Цімікас.

    24-річний Цімікас у минулому сезоні зіграв за «Олімпіакос» 46 матчів і віддав 7 результативних передач. Крім того, в активі футболіста три проведені поєдинки у складі національної комнади Греції.

    Примітно, що портал transfermarkt оцінив вартість гравця в 9 млн євро.

    Відзначимо, що крайнього сезону «мерсисайдці» вибороли звання чемпіонів Анлії. 

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    Джерело: ФК Ліверпуль

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